-GİZLİ TANIK ''EFE''YE KORUMA İSTANBUL (A.A) - 24.05.2011 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının gizli tanığı ''Efe''ye bir yıl boyunca yakın koruma verilmesini kararlaştırdı. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda yapılan duruşmada, mahkeme heyeti, ifade alma işlemi tamamlanan gizli tanık ''Efe''ye, iddia makamı ve kendisinin talebi üzerine, Tanık Koruma Kanunu gereğince ''yakın koruma'' sağlanmasına karar verdi. Kararın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tanık Koruma Şube Müdürlüğüne gönderilmesini kararlaştıran mahkeme, Tanık Koruma Kanunu'nun 8/1. maddesi uyarınca, gerektiğinde yeniden karar verilmesi kaydıyla kararın uygulandığı tarihten başlamak üzere bir yıl süreyle koruma verilmesine, bu sürede gerektiğinde süre dolmadan yeniden uygulama ve takip raporu düzenlenmesinin istenmesine hükmetti. Duruşma, 26 Mayıs'a erteledi. -MİT'TEN GÖNDERİLEN YAZI- Bu arada, mahkemenin talebi üzerine dosyaya MİT Müsteşarlığından gönderilen yazıda, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı ile bunların Erzincan'da faaliyete geçirilmesi iddiası ve ilgili yazıda belirtilen tarihlerde Dursun Çiçek'in Erzincan'a gidişi hakkında teşkilatımıza intikal etmiş bilgiye rastlanılmamıştır'' denildi.