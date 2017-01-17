Gizli tanık Efe 'kumpas' davalarından sonra bu kez de 'FETÖ'den tanık

Dönemin 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk ve Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in tutuklanmasında rol oynayan, Ergenekon davasının Efe kod adlı gizli tanığı Bayram Bozkurt, ‘örgüt adına suç’ kapsamında tutuklandığı 'FETÖ' hakkında önemli bilgi vereceğini söyleyip yine tanık oldu. Bozkurt’un tahliye talebini kabul eden mahkeme, ‘milli güvenlik’ gerekçesiyle duruşma içeriğini gizleme kararı aldı.

İlhan Cihaner'in tutuklanmasından 'FETÖ'ye gizli tanık Efe'nin açık hikâyesi

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Erzincan'da, dönemin 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk ve Başsavcı İlhan Cihaner’in yargılandığı Ergenekon davasının bir numaralı gizli tanığı ‘Efe’ kod adlı Bayram Bozkurt’un, bu kez 'FETÖ' dosyasında tanıklık yaptığı ortaya çıktı.

Ergenekon döneminde, ‘İrticayla Mücadele Eylem Planı’ adlı sözde planın Erzincan’da yürürlüğe konulduğu iddiasıyla açılan davanın gizli tanıkları arasında bulunan Bayram Bozkurt, Serkan Zirek ve Ahmet Koç hakkında daha sonra ‘örgüt adına suç işlemek, yalancı tanıklık ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlamasıyla dava açılmıştı. Diğer iki sanığa 23 yıla kadar ceza verilirken; soruşturma aşamasında ifadesi alındıktan sonra kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle serbest bırakılan Bayram Bozkurt firar ettiği için dosyası ayrılmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından saklandığı İzmir’de yakalanan Bozkurt’a Erzincan’daki davanın yanı sıra İzmir’de de soruşturma başlatılmıştı.

"Yapılanmaları iyi biliyorum"

Bozkurt, 11 Ocak’ta Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya çıktı. Bütün taleplerine rağmen mağdurlardan Cihaner’in avukatı Turgut Kazan duruşmaya davet edilmedi. Avukatların yokluğunda dinlenen Bozkurt’un ifadesi sesli ve görüntülü şekilde alındı. Duruşma tutanağına göre Bozkurt, ‘kayıt’ kapatıldıktan sonra “Anlattığım olayların bir kısmı İzmir Başsavcılığı’nda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün çözülmesine ilişkin vermiş olduğum beyanlarla da ilişkilidir. Bu nedenle mümkünse ifademin basına yansımaması için yayın yasağı kararı verilmesini talep ederim” dedi. Bozkurt, şöyle devam etti:

“FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasını iyi bildiğim ve bu yapılanma hakkında çalışma yapmak için hiç olmazsa bir-iki ay tahliyemi talep ediyorum. Ondan sonra tekrar tutuklanma ya da ceza alma şeklinde durumum olsa bile sorun olmayacaktır. Ülkenin içinde bulunduğu tehlikeli durumu kurtarmak için benim yapmam gereken çalışmalar vardır. Bu nedenle tahliyemi talep ederim.”

Tahliye müzekkeresini istedi

Görüşü sorulan savcı, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse Bozkurt’un yurt dışına çıkış yasağı konularak salıverilmesini, dosyada gizlilik kararı verilmesini istedi. Mahkeme talebi kabul ederek, Bozkurt’u tahliye etti. Ayrıca "Sanığın yapmış olduğu savunma nazara alındığında, açık duruşmanın içeriğinin milli güvenliğe dokunacak nitelikte olduğu anlaşılmakla bu husunun önlenmesi amacıyla duruşma içeriğinin tamamen yayınlanmasının yasaklanmasına" karar verildi. Bozkurt, duruşmadan iki gün sonra mahkemeye sunduğu dilekçede, tahliye müzekkeresinin eline ulaşmadığını belirterek, “Müzekkerenin yazılıp kendisine tebliğ edilmesini” istedi.

Bayram Bozkurt halen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir başka 'FETÖ' soruşturmasından ötürü bu şehirde tutuklu bulunuyor. Bozkurt’un eşi Hacer Bozkurt da aynı kapsamda cezaevinde.

Estetik olmuştu

2009 yılında Erzincan'a bağlı İliç ilçesinin savcılığına atanan Bayram Bozkurt, rüşvet aldığı iddiaları üzerine hakkında soruşturma açılınca, dönemin Erzurum Özel Yetkili Başsavcılığı’na giderek, gizli tanık olmuştu­. Daha sonra, "Ergenekon beni öldürmek istiyor" iddiasında bulunan Bozkurt, savcılıktan ayrılmıştı. Bu sırada, ‘Tanık Koruma Kanunu’ kapsamında adı değiştirilen ve estetik operasyon yapılan Bozkurt, tekrar savcılık görevine getirilmişti. Sonra da eczacı eşiyle ABD’ye gitmişti. Skandalın fark edilmesi üzerine Bozkurt savcılıktan atılmıştı. 15 Temmuz’dan sonra hakkında soruşturma başlatılan Bozkurt, ifadesi alındıktan sonra firar etmişti. Bozkurt, İzmir’de saklandığı eve yönelik baskında polisten kaçarken ayağını kırmış ve yakalanmıştı.