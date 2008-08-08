Gizli tanık deşifre oldu

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gaziantep Cezaevi’yle yaptığı karşılıklı yazışmalar Ergenekon iddianamesinin ekine konulunca, gizli tanıklardan PKK itirafçısı olan kişinin kimliği ortaya çıktı. Ergenekon iddianamesinin 441 klasörlük ekinde gizli tanık olarak dinlenen ve PKK itirafçısı olan H.B’nin kimliği deşifre oldu. Belgeler arasında yer alan evraka göre, Gaziantep Cezaevi’nde hükümlü olan H.B. “gizli tanık” olarak dinlendi. Oysa 8 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren Tanık Koruma Kanunu gereğince gizli tanığın isminin gizlenmesi gerekiyordu.

Terör örgütünün yöneticisi olmak suçundan Gaziantep Cezaevi’nde hükümlü bulunan H.B.’nin gizli tanık olarak dinlenmesi için savcı Zekeriya Öz, 5 Haziran 2008 tarihinde “çok acele” başlığıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir yazı gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 Haziran 2008 tarihinde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen talimat yazısında şöyle denildi:

“CMK/nın 250. maddesi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılmakta olan Ergenekon soruşturması kapsamında; Gaziantep H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlü....H.B.’nin soruşturmamız ile ilgili bilgisine başvurulacağından, hükümlü H.B’nin Cumhuriyet Başsavcılığımıza celbi ile Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilmiş İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce görevlendirilmiş emniyet amirleri Muhtalip Günay ve Mehmet Karabörk’ün de katılımları ile Cumhuriyet Başsavcılığınız tarafından görevlendirilmiş bir savcı tarafından isteği halinde gizli tanık olarak ifadesinin alınması, düzenlenecek olan tutanağın gelen görevlilere elden teslim Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi hususları rica olunur.”

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılan yazıda ise şöyle yer aldı: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2007/1536 soruşturma dosyası ile ilgili tanık sıfatıyla ifadesine başvurulması istenilen H.B isimli şahsın ifadesi alınmış, gizli tanık kimlik ifade sureti (toplam 6 sayfa) katip yemin tutanağı (2 suret), gizli tanık kimlik tespit tutanağı (2 suret) olarak düzenlenmiş, taraflarca imzalanan tutanaklar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli 204677 sicil numaralı görevliye dosya savcısına iletilmek üzere teslim edilmiştir.”

Tüm bu yazışmalar iddianamenin eklerine konularak H.B’nin kimliği deşifre edildi. Ergenekon iddianamesinde ismi kodlanmış 12 gizli tanık bulunuyor.

