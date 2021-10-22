"Seks bağımlısı" krala gizli servis, testosteron bloklayıcı enjekte etmiş; libidosu 'devlet sorunu' görülmüş!

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İspanya'da eski bir polis, parlamentoda verdiği ifadede sürgündeki eski İspanya Kralı Juan Carlos'un "devlet sorunu" olarak görülen libidosunu kontrol altına almak için istihbarat birimi tarafından kendisine testosteron bloklayıcı ilaç verildiğini iddia etti.

Daily Mail'de yer alan habere göre, bir şantaj davasında yargılanan eski polis Jose Manuel Villajero, parlamento oturumunda ifade verdi. Villajero, şu an Abu Dhabi'de bulunan sürgündeki eski İspanya Kralı Juan Carlos'un "libidosunun bir devlet sorunu olarak görüldüğünü" iddia etti. Eski polis, İspanya gizli servisinin eski Kral'a testosteron bloklayıcı ilaçlar verdiğini söyledi.

Villajero "Ulusal İstihbarat Servisi, Juan Carlos'un libidosunun bir devlet sorunu olarak görülmesi sebebiyle ona kadınlık hormonları ve testosteron bloklayıcı enjekte etmişti" ifadelerini kullandı. Eski polis şöyle devam etti: "Elinden her şeyi aldılar, bir kadınla birlikte olamıyordu" dedi.

Şu an casusluk ve İspanya'nın yüksek profilli siyasetçileri hakkında iftirayla suçlanan Villajero, elindeki tıbbi belgeleri yok etmesi konusunda kendisine baskı yapıldığını da iddia etti.

Villajero, bu bilgilere eski Kral Carlos'un eski sevgilisi Corinna Larsen'den ulaştığını söyledi.

Juan Carlos hakkında 2016 yılında çıkan bir kitap, sürgündeki kralın aşk hayatına odaklanmış ve Carlos'un "seks bağımlısı" olduğunu iddia etmişti. Kitapta, Carlos'un altı aylık bir süreçte dahi 62 sevgilisi olduğu belirtilmişti.