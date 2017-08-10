Gizli rekortmenler hükûmete yakın şirketler mi?

Prof. Dr. Aziz Konukman, vergi rekortmenleri listesinde ismini açıklamayan şirketlerin büyük bir bölümü AKP döneminde devlet ihaleleri ve teşvikleriyle zenginleşen şirketler olabileceğini ve isimlerini açıklamama sebeplerinin de bu olabileceğini söyledi.

Birgün'den Semih Güven'in haberine göre Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2016 yılı vergi rekortmenleri listesinde gelir vergisinin ilk 100 listesinde 53 kişi, kurumlar vergisinde ise 27 kurum isminin açıklanmasını istemedi. Adının açıklanmasını istemeyen kişi ve kurumların fazlalığı kamuoyunda soru işaretlerinin artmasına neden olurken, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Konukman, listedeki gizli kurumların önemli bir bölümünün 'yandaş' şirketler olabileceğine dikkat çekti. Konukman, “Devlet tarafından teşvikler almış, ihracat kredileri kullandırılmış şirketler olabilir. İsimleri açıklansa bu şirketlerin çok zenginleştikleri ortaya çıkacaktı. Bu yüzden isimlerini gizlemiş olabilirler” dedi.

"Özeller doğru düzgün vergi vermiyor"

Kurumlar vergisinin ilk 100 listesinin zirvesinde kamu kurumlarının olmasının doğal olduğunu ifade eden Konukman, özel şirketlerin muafiyet ve istisnalarla doğru düzgün vergi ödemediklerini ifade etti. Listede üçüncü sırada bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hakkında da görüş ifade eden Konukman, Merkez’in kâr amaçlı bir şirket olmadığı, dolayısıyla durumun da ilginç olduğunu söyledi.

"Verginin meşruiyeti ortadan kalktı"

Konukman’a göre, Türkiye’de toplanan vergiler kamu hizmeti olarak yurttaşa geri dönmeyince ismini açıklamak istemeyenlerin sayısında da rekora varan artışlar yaşandı. Pof. Dr. Konukman, “Toplanan vergiler yol-su-elektrik olarak halka geri dönseydi o zaman listedeki isimler göğüslerini gere gere listede isimlerini açıklarlardı. Fakat Türkiye’de vergi almanın meşruiyeti ortadan kaybolmuş durumda” şeklinde konuştu.