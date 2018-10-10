Gizli oylamayla komisyon başkanı seçildi; AKP'li üye Alpay Özalan: Hücumdayım artık

Meclis Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu dünkü toplantısında AKP’li Ankara Milletvekili Emrullah İşler, gizli oylama ile komisyon başkanı seçildi. Dünya motosiklet şampiyonu, AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun da görev yapacağı komisyonda, bazı milletvekillerinin kendisine ‘defansımızı iyi yapıyordu’, ‘kaleyi koruyacak’ diyerek laf attığı, eski mille futbolcu Alpay Özalan, “Yok, hücumdayım artık” diyerek karşılık verdi.

Milli Eğitim Komisyonu seçiminde sporun etkili olduğunu ifade eden Sofuoğlu, “Komisyonumuzda özellikle de spor konusunda ben de şahsen bir sporcunun yıllarca yaşadığı sıkıntıları yaşamış biri olarak bu sıkıntıları dile getirmek ve buradan güzel kanunlar çıkmasına vesile olmak için çalışacağım, elimden geleni yapacağım. İnşallah iyi bir beraberlik olur” diye konuştu.

Komisyonun dünkü toplantısında siyasi partilerin üyeleri kendilerini şöyle tanıttı:

AHMET MÜCAHİT ARINÇ (İstanbul) – Sayın Başkanım, değerli hazırun üyeler; öncelikle Başkanlığınızı tebrik ediyorum, hayırlara vesile olur inşallah. 1986 Manisa doğumluyum. İstanbul 3’üncü bölge milletvekiliyim. 27’nci Dönem ilk defa milletvekili seçildim. Enerji sektöründe faaliyette bulunan Turkish Petroleum International Company şirketinde sekiz yıl görev aldım eşitli kademelerinde. Daha öncesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde bir dönem görev yaptım. Önemli bir Komisyonda önemli görevlere, memleketimizin hayrına güzel işlere hep beraber vesile oluruz umuduyla

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Sayın Başkanım, tekrar hayırlı uğurlu olsun inşallah. İsmim Alpay Özalan, 29/5/1973 İzmir doğumluyum. AK PARTİ İzmir Milletvekiliyim. Uzun yıllar millî formalar altında milletime faydalı olabilmek için mücadele ettim. Buraya gelmeden önce de Ümit Millî Takım ı teknik direktörlüğü yapma görevindeydim. Şu anda da ilk defa milletvekili seçilmiş durumdayım. Sizlerin tecrübesi, bizlerin heyecanı ve çok çalışmasıyla çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum.

KENAN SOFUOĞLU (Sakarya) – Sayın Başkanım, öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Ben Sakarya Milletvekili olarak görevlendirildim ve Meclise geldiğimde de tabii bu Komisyonu seçmemin asıl sebebi, tahmininiz üzere, spor oldu. Ben yirmi yılımı spor hayatına verdim ve bu Komisyona geldiğimde ilk gün bir şey yaşadım, onu sizlere anlatmak isterim, ilk gün de söyleyecektim onu. Millî eğitim gerçekten Türkiye'nin en önemli konularından biri ama tabii, ben bu Komisyona geldiğimde, inşallah, spora faydalı işleri de bu Komisyonda yapmak umuduyla geldim. Sizlerin, buradaki arkadaşların hepsinin millî eğitimde çok tecrübeli olduğunu özellikle gördüm, hissettim. İnşallah burada , bu Komisyonumuzda özellikle de spor konusunda ben de şahsen bir sporcunun yıllarca yaşadığı sıkıntıları yaşamış biri olarak bu sıkıntıları dile getirmek ve buradan güzel kanunlar çıkmasına vesile olmak için çalışacağım, elimden geleni yapacağım. İnşallah iyi bir beraberlik olur. Çünkü ilk Komisyon toplantımızda burada bir atışma olunca ben çok tedirgin oldum. “Bu Komisyonda inşallah biz güzel işler yaparı z.” dedim. Ama hepiniz çok tecrübelisiniz, bunu görüyorum. İnşallah hayırlı olur. Çok memnun oldum sizlerin arasında olmaktan.

YILDIRIM KAYA (Ankara) –Ankara Milletvekili. 1958 doğumluyum. Otuz iki yıl öğretmenlik yaptım. EĞİTİM-SEN’in ilk kurucu Genel Başkanıyım. Sporla yakın ilgilendim, futbol takımı ve satranç takımı çalıştırdım. Atletizm yaptım, kendim de koşan bir insandım. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisinin Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Spor Üst Kurulunun Başkanlığını yapmaktayım. Spor Üst Kurulunun Başkanlığı bu bizim Komisyonun adının bu kadar zenginleşmesinden sonra yüküm azmış gibi bir de bu yüklendi bu Komisyonda olmam nedeniyle.

Uzun uzun sorunlardan burada bahsetmek istemiyorum ama özellikle Komisyon Başkanı olarak sizden kamu yararı olan bir konuda ilgilenmenizi istiyorum. Ben hem Ankara Valisi hem de ilgili birimlerle gerekli yazışmaları yaptım ama 19 Mayıs Stadyumu yıkılıyor. 19 Mayıs Stadyumunun girişinde 1936 yılında dönemin Başbakanı Sayın İsmet İnönü’nün bir kitabesi bir mermer sütun üzerinde yazılı. Onun İnönü Vakfına devrini talep ettik. Çünkü ona belli ki dikkat edilmeyecek. Molozların içerisinde kalsın istemiyoruz çünkü Türkiye'nin ilk Başbakanının sözleri ve 1936 yılı. Stadyumun yıkılmasına yapabileceğimiz bir şey yok maalesef, yıkılıyor çünkü ama hiç olmazsa oradaki tarihî değerleri koruyalım diyorum.

BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum Sayın Kaya görüşleriniz için de ayrıca. Tabii, burada hepimiz bu ülke için görev yapıyoruz. Elbette ki tartışmalar olacak. Burada esas olan tartışmalarda karşıya saygı içerisinde, birbirimize saygı, sevgi içerisinde her türlü eleştiride bulunabiliriz.

YILDIRIM KAYA (Ankara) – Alpay’ın futbol sahasında olduğu gibi olmayacak.

BAŞKAN – Alpay defansımızı iyi yapıyordu.

YILDIRIM KAYA (Ankara) – Kaleyi koruyacak.

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Yok, hücumdayım artık.

ŞENOL BAL (Ankara) – Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan; hayırlı olsun göreviniz. Bütün komisyon üyelerine yeniden hepinize ha yırlı olsun diyorum. Ben, tabii, aranıza bugün katıldım. Zaten herhâlde ikinci toplantıydı bu da. 1956 Bursa doğumluyum. Aslen Manisa Somalıyım ama otuz beş kırk yıla yakındır Ankara’dayım. Gazi Eğitim Fakültesinde yirmi yıla yakın hem biyoloji hem de fen bilgisi öğretmeni yetiştiren bir kardeşinizim. 23’üncü Dönem İzmir Milletvekiliydim. Bu dönem de Ankara’dan milletvekili olarak seçildim ve aynı zamanda İYİ PARTİ araştırma ve geliştirmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım.

Tabii, bu komisyon çok önemli. Millî eğitim çok önemli, en büyük aksaklıklardan biri. Bugüne kadar aksayan ve gerçekten birçok neslin arada kaybolduğu bir sistem. Oturtulmamış, oturmamış bir sistemle karşı karşıya olduğumuz için benim bu komisyonun çok önemli bir işlev yapacağına ina ncım sonsuz.

Şunu gördüm tanıtımlardan: Birçok arkadaşımız eğitimin içinden geliyor. Sporla ilgili olan arkadaşlarımız var. Yani komisyon üyelerimiz alanında uzman kişiler. Burada iktidar ve muhalefet demeden gerçekten millî eğitimin sorunlarına çareler üretebilecek bir yol izlemenin çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum.

İSMAİL KONCUK (Adana) – Söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın ama bu komisyonda klasik siyasetçi tipi dışında böyle işin içinden gelen, mutfağından gelen arkadaşlarımızın olması da inşallah daha doğru, samimi kararların çıkması sonucunu doğurur diye diliyorum.

Ben yıllarca öğretmenlik yaptım. Eskişehir Eğitim Enstitüsü mezunuyum 1980 yılında. Yirmi iki yıl fiilen öğretmenlik yaptıktan sonra profesyonel sendikacılık yapmaya başladım. TÜRK EĞİTİM-SEN Genel Başkanlığı yaptım, daha sonra TÜRKİYE KAMU-SEN Konfederasyonunun uzun yıllar Genel Başkanlığını yürüttüm. Bu geçtiğimiz mart ayında da konfederasyon genel başkanlığından istifa ederek İYİ PARTİ’den siyaset yapma kararı aldım.

Hayırlı çalışmalar diliyorum. İnşallah el birliğiyle burada gerçekten… Ben sendikacılığımda da, aslında millî eğitimin problemlerindeki siyasi yaklaşımın, elbette bir siyasi görüşümüz var bizim ama millî eğitimin meseleleri aslında siyasetüstü problemlerdir. Aslında böyle bakmak lazım. Maalesef böyle bakamadığımız için problemler sürekli artıyor, devam ediyor. Bir türlü problemleri çözemiyoruz. Sayın Orhan Bey’le beraber çalıştık. Benim sendikacı kimliğimle çok da ciddi diyaloglarımız vardı, samimi diyaloglarımız vardı.