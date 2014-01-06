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Bilim / Teknoloji

Gizli çekim kasetlere erişimin engellenmesine yönelik düzenleme yolda

Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, gizli çekim kayıtların internette yayınlanması durumunda engelleme 4 saat içinde mümkün hale gelebilecek

06 Ocak 2014 22:06

TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu’nda görüşülen torba yasa tasarısına eklenen internette içerik engellemesinin hızlandırılmasını öngören yasa tarasına özel hayatın gizliliği ile ilgili düzenlemeler eklendi. Son dönemde özellikle başta siyasetçiler olmak üzere kişilerin özel hayatlarına ilişkin gizli çekim kayıtlarının internette yayınlanması halinde engelleme 4 saat içinde mümkün hale gelebilecek.

Kişiler ve kurumlar erişimin engellenmesi için TİB’e doğrudan başvurabilecekler. Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam (URL) adresi, hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilecek.

Başkanlık, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhal Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne bildirecek, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini en geç 4 saat içinde yerine getirecekler. Getirmeyenler 500 günden 3 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaklar. Torba tasarıyla; Kamu İhale yasasının 54. maddesinin itiraz sürelerini hızlandırmak amacıyla ihale süreçlerine ilişkin Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurulamayacak. Kayıtdışı ekonomiyle mücadele için bandrol sistemi genişletilecek. Anadolu Ajansı eklenen bir düzenlemeyle Sayıştay denetimden, kamu personel rejimi ve kamu ihale yasası kapsamından çıkarılıyor. Bunun gerekçesi olarak da esnek çalışma gösterildi.

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