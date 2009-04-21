Gizli kalp krizi daha öldürücü

Sessiz kalp krizinin sanıldığından daha yaygın olabileceği bildirildi. Bu vakalarda ölüm riskinin 11 kat fazla olduğuna da dikkat çekiliyor.



Duke Üniversitesinden Dr. Han Kim, ağrı olmadığı ya da duyulan ağrının başka nedenlerden kaynaklandığı sanıldığı için ABD'de her yıl yaklaşık 200 bin kişinin kalp krizi geçirdiğini fark edemediğini belirtti.



Bilim adamı, bu gizli kalp krizlerinin EKG'de tespit edilebilecek izler bırakmadığına da dikkati çekti.



Dr. Han Kim ve ekibinin yaptığı araştırma ise yeni bir görüntüleme tekniği olan DE-CMR'nin (Delayed enhancement cardiovascular magnetic resonance) zarar görmüş kalp dokularını diğerlerinden ayırmayı sağladığı için, sessiz kalp krizinin verdiği zararı tespit etmede yardımcı olabileceğini gösterdi.



Bilim adamları, damar sorunları olan, ancak kalp krizi geçirmemiş 185 hastanın kalbine DE-CMR yöntemiyle baktı. Damarlarının tıkalı olup olmadığını belirlemek için anjiyo yapılan hastalar iki yıl boyunca izlendi.



Katılımcıların yüzde 35'i gizli kalp krizi belirtileri gösterdi. Kalp krizinde normalde rastlanan Q dalgası bu hastalarda görülmedi.



Araştırma, sessiz kalp krizlerinin normal kalp krizlerinden üç kat daha yaygın olduğunu ve damar sorunlarının fazla olduğu hastalarda bu tür krizlere daha sık rastlandığını gösterdi. Sessiz kalp krizi geçirenlerin ölüm riskinin 11 kat fazla olduğuna da dikkat çekildi.