Gizli kalmış hayatların sızısı; 'Ayaz' 25 Kasım'a özel gösterimde

Senarist-Yönetmen Dersu Yavuz Altun’un bir cezaevi projesi sırasında ortaya çıkan, kadına karşı şiddeti farklı bir açıdan ele alan filmi ‘Ayaz’ Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bir gösterimi gerçekleştirilecek. Film, BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen 25 Kasım'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne özel olarak gösterilecek.

Ayaz hakkında

Hasan, başka bir erkekle kaçan yengesini, sülalenin üstüne leke düşmesinden korkan akrabalarının kışkırtmasıyla, kucağında çocuğu ‘Ayaz’ varken öldürmüştür. Derin bir pişmanlık ve kandırılmışlık duygusuyla hapishanede geçen günleri son bulup çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. İş bulmak eski bir mahkûm için çok zor olduğu gibi kimsesiz kalmasına sebep olduğu yeğeni Ayaz’ın da bakımını üstlenmek zorundadır. Ucuz otel odalarında yeni bir gelecek yaratmak için çabalayan ikilinin yolu eski bir tanıdık aracılığıyla çalışmaya başladığı nakliyat işi sırasında uyuşturucu bağımlısı kocasından kaçmayı planlayan Helün ve onun küçük kızıyla kesişir ve bu dört kişinin hayata tutunma hikâyesi başlar.

Dersu Yavuz Altun kimdir?

1987 yılında, Ankara’da Anadolu Sanat Merkezi’nde oyuncu olarak tiyatroya başladı. Tiyatro sevgisinin ağır basması gecikmedi ve tıp öğrenciliğini yarıda bıraktı. O gün bu gündür aralıksız olarak hayatı anlamaya ve Tiyatro-TV-Sinema aracılığıyla anladığı kadarıyla yorumlamaya çalışıyor.

Kurucusu ve Sanat Yönetmeni olduğu Tiyatro Yeniden’de otuza yakın oyun yazıp yönetti, yirmiye yakın projede konuk yazar ve yönetmen olarak, TRT için yapılan projelerde ise oyuncu, senarist, reji asistanı olarak görev yaptı. TRT’de yayınlanan ‘Saksıdaki Ağaç’ adlı 13 bölümlük dizi ile 26 bölümlük ‘Şapkasından Sihirbaz Çıkaran Tavşan’ adlı SİT-COM'u ve Star TV’de 93 bölüm yayınlanan ‘Üstün Dökmen’le Küçük Şeyler’i yazdı, yönetmen yardımcılığını üstlendi ve oyuncu olarak da görev aldı. TRT-TÜRK için ‘Damdakiler’ adlı kukla şov programını projelendirdi, yazdı, yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi. Yazdığı 15 oyunun üç ciltte basılması için Epsilon Yayınevi ile anlaşma yaptı. İlk ciltte bulunan beş oyun ‘Yaşamı Birlikte Renklendirmek İçin Çocuk Tiyatrosu’ başlığı ile çıktı. ‘Altı Öksüz Sandalye’, ‘Çöpler Cennete Gider Mi?’, ‘Avunmak’ kısa filmlerinin ardından 2008 yılında ilk uzun metraj filmi Münferit’i çekti. Şu anda kurucusu olduğu Tiyatro Yeniden'in sanat yönetmenliğini yapmaktadır ve film çalışmalarını sürdürmektedir.