'Gizli FETÖ'cüleri tespit etmek için yazılım geliştirildi

AKP hükûmetinin TSK'da gerçekleştirdiği 'FETÖ soruşturması' kapsamında bir bilgisayar programı hazırlandı. Hazırlanan program, yurtdışı görevleri, disiplin notları, hızlı terfi, öğrenci alım ve öğrenci notu değerlendirme görevleri gibi belli başlıkları tespit ederek yazılıma giren isimlere puanlandırma yapıyor.

Yurtdışı görevleri, disiplin notları, hızlı terfi almalar...

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) döneminde 'FETÖ soruşturması' kapsamında 'FETÖ' mensubu kişilerin belirlenmesi için çalışmalar, alt düzeydeki rütbelilere yönelik devam ediyor. Tüm askeri unsurlar için çapraz geçmiş taraması sürerken, süreci hızlandırmak için yeni bir yazılım hazırlandı. Buna göre programda, yurtdışı görevleri, disiplin notları, hızlı terfi almaları, öğrenci alım ve değerlendirmede görevleri, öğrenci puanlama ve notlarının değerlendirilmesi görevleri, akademilerdeki görevler gibi başlıklar belirlendi. Bu görevler ve ayrıcalıklar, eksi puan olarak sisteme yüklendi. Programa ismi girilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubunun bu kriterlere göre değerlendirilmelerinin ardından varılan sonuç ‘yeşil, sarı ve kırmızı’ olarak kategori ediliyor. Bu sonuçlara göre de sarı ve kırmızı not verilen isimlerle ilgili analizler derinleştiriliyor.

Son YAŞ toplantısında bu program sayesinde 'FETÖ ile mücadele'de önemli sonuçlar alındığı belirtildi. "Kuvvet komutanlıkları, kurmay başkanlıkları, kritik başkanlıklar, ordu komutanlıkları, hava üsleri komutanları düzeyinde 'FETÖ’cü kalmadığı" bildirildi. Ancak "gizli 'FETÖ’cüler ile tugay ve alay düzeyinde çok yaygın olan kadrolar için taramaların devam ettiği" kaydedildi.