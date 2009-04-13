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Politika

Gizli Ermenistan zirvesi

Aliyev, 16 Nisan’da Moskova’da Medvedev ile Karabağ'ı görüşecek. İddiaya göre Türkiye de görüşmeye katılacak

13 Nisan 2009 03:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 16 Nisan’da Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ile Karabağ meselesini görüşmeye hazırlanırken, Türkiye’nin de bu buluşmaya katılacağı iddiası Ermeni basınında yer aldı.

Ermeni PanArmenia Ajansı, Ermeniler tarafından işgal altında tutulan Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ’ın statüsü meselesinin Moskova’da Rusya - Türkiye - Azerbaycan zirvesi biçiminde ele alınabileceğini öne sürdü. Ajans, "Aliyev Moskova’ya şikayete gidecek" başlığı ile duyurduğu haberde, İlham Aliyev’in Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev’in daveti üzerine Moskova’yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Kafkas platformu

Aynı ajans, yönetime yakın çevrelere dayanarak başka bir haberde ise "Erivan ile Bakü arasında sıkışıp kalan Ankara’nın, geçtiğimiz yıl Gürcistan savaşı sırasında ortaya attığı Kafkas İstikrar Platformu düşüncesini hayata geçirebilmek için Rusya ile yakın işbirliğine başladığını" yazdı.

Bu çerçevede, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, İlham Aliyev’in de Moskova’da bulunduğu gün Rus başkentine sürpriz ziyaret gerçekleştireceği iddia edildi. SSCB’nin mirasçısı Rusya, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ itilafını çözmek üzere uluslararası arabuluculuk yapan Minsk grubunun içinde. Rusya, Fransa ve ABD ile birlikte eşbaşkan statüsünde.

Rusya’nın mesajı

Kremlin, 1993 yılından beri Türkiye ile Ermenistan arasında normal ilişki kurulmasını savunuyor. Günümüzde Ermenistan sanayisinin yüzde 70’e varan bölümü Rus şirketlerinin kontrolünde.

Ermenistan Devlet Demiryolları da geçtiğimiz yıl Rusya tarafından işletilmeye başlamıştı. Rusya, Ermenistan-Türkiye sınırının açılması olasığını değerlendirirken, Ankara’ya, "Sizin daha çok bizimle işiniz olacak" mesajı veriyor.

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