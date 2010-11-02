-GİZLENEN RAPORA SUÇ DUYURUSU TALEBİ İSTANBUL (A.A) - 02.11.2010 - İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuklu sanık Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın ''ayakta tedavi olabileceği''ne ilişkin hazırlanan raporu mahkemeden sakladığı ileri sürülen yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nun savcılıktaki ifadeleri okundu. Savcılıktaki ifadeleri okunduğu sırada bir konuşmasında mevcut hükümet için ''Yüzde 95 ile de gelseler onursuzca giderler'' ifadesini kullandığı ve savcılık ifadesinde de bu konuşmasını kabul ettiği hatırlatılan Hilmioğlu, ''Evet ben bunu söyledim ama o zaman söyledim. Çünkü o zaman bunun yanlış anlaşılacağını hiç aklıma getirmedim. Bu sözü söylememdeki amaç, bir parti yüzde 95 ile de iktidara gelmiş olsa durum böyle giderse sonunda Anayasa Mahkemesinde kapatma davası açılabilir. Hangi parti böyle bir durum ile karşılaşsa onurlu bir durum olur. Onursuzca gitmek yerine onurluca gitmelerinin daha iyi olacağını söyledim'' şeklinde konuştu. Savunması okunduğu sırada söz alan Hilmioğlu, sağlık durumunda bir olumsuzluk olduğunu söyleyerek duruşmanın bugünkü bölümünün tamamlanmasını istedi. Mahkeme heyeti de bunun üzerine duruşmaya bir süre ara verdi. Mahkeme heyeti kararını açıklamadan önce söz alan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel de, tutuklu sanıklardan Mehmet Haberal hakkında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından mahkemeye cevabi yazı gönderildiğini hatırlattı. Mahkemeye gelen yazıda, 16 Ekim 2009 tarihinde Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından tedavisinin ayakta yapılabileceğine ilişkin 5 uzman doktor tarafından bir rapor oluşturulduğunun anlaşıldığının ifade edildiğini kaydeden Pekgüzel, bu raporun mahkemeye 28 Ekim 2010 tarihinde geldiğini, savcılık makamına ise yeni ulaştığını söyledi. Söz konusu raporun mahkemeden gizlendiğini ileri süren Pekgüzel, raporu gizleyen ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Mahkemeye başkanlık eden Hasan Hüseyin Özese, bu konudaki talebin, 5 Kasım 2010 Cuma günü yapılacak olan duruşmada değerlendirilmesine karar verileceğini kaydetti. Özese, davanın tutuklu sanıklarından Arif Doğan'ın Beşiktaş'taki özel yetkili savcılığa verdiği en son ifadelerin de gönderilmesine karar verdi.