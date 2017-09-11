T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Gizemli yol'da top ve suyla deney yaptılar

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)-ERZURUM'un Palandöken Dağları'ndaki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan karayolundaki, bölge halkının 'gizemli yol' dediği 200 metrelik bölümde, kontağı kapatılan otomobillerin yokuş yukarı çıkmasına tanık olanlar büyük şaşkınlık

11 Eylül 2017 13:34

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)-ERZURUM\'un Palandöken Dağları\'ndaki Abdurrahman Gazi Türbesi\'ne çıkan karayolundaki, bölge halkının \'gizemli yol\' dediği 200 metrelik bölümde, kontağı kapatılan otomobillerin yokuş yukarı çıkmasına tanık olanlar büyük şaşkınlık yaşıyor. Gizemli yolda su ve topla deney yapan baba-oğul yokuş yukarı gibi gözüken yolun aslında rampa aşağı olduğunu gösterdi.
Kent merkezine 10 dakika mesafedeki Paladöken Dağı\'nın yamacındaki Abdurrahman Gazi Türbesi\'ne çıkan karayolun sol tarafındaki \'gizemli yol\'da kontağı kapatılan otomobil kendiliğinden yokuş yukarı çıkıyor. Bu duruma tanık olmak isteyenler yurt içinden ve yurt dışından Erzurum\'a geliyor. Özellikle haftasonları yaklaşık 200 metrelik yolda araçla yer bulmak oldukça zor. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyenler bunu \'Abdurrahman Gazi\'nin kerameti\' olarak yorumlarken bilim adamları ve bazı vatandaşlar yolda deneyler yaparak bunun tamamen bir göz yanılması olduğunu belirterek, yokuş yukarı gibi gözüken yolun aslında rampa aşağı olduğunu söylüyor. Belediye daha önceden toprak olan yolu birkaç yıl önce asfaltlayıp yolun başlangıcına da sürücüler için üzerinde \'1 aracı durdurunuz. 2 vitesi boşa alınız. 3 frenden ayağınızı çekiniz. 4 denemeye başlayabiliriniz\' yazılı uyarı tabelası astı.
Kocaeli\'den Erzurum\'a gelen Ziya Gök ile oğlu Yusuf Gök, yolda su ve topla deney yaparak yolun göründüğü gibi yokuş yukarı olmadığını belirledi. Baba Gök, \"Topu aşağı attığımızda bir müddet sonra yukarı doğru çıkıyor. Bir kabada su koyunca yolun gözümüzün gördüğü gibi yokuş yukarı olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Bu yolda aslında keramet değil göz yanılması var\" dedi.
Bilim adamları da yıllar önce yolda yaptıkları deneylerde bunun tamamen bir göz yanılması olduğunu belirterek, yokuş yukarı gibi gözüken yolun aslında rampa aşağı olduğunu açıklamıştı. Vatandaşlar ise buranın kutsal bir yer olduğuna inanıyor.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TurgayERZURUM DHAERZURUM Palandöken Dağları Abdurrahman Gazi TürbesiGizemliKentPaladöken DağıAbdurrahman Gazi TürbesiBuErzurumGördükleriGaziBelediyeKocaeli ErzurumZiya GökYusuf GökyoldaBaba GökBirBilim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24