T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Gizemli Türk'ün tabloları

Ünlü müzayede evi Christie's 25 milyon dolar değerinde iki tabloyu açk artırma ile sattı.

13 Şubat 2009 02:00

Ünlü müzayede evi Christie's 25 milyon dolar değerinde iki tabloyu açk artırma ile sattı. Satıcının İsviçre'de yaşayan bir Türk bankacı olduğu açıklandı.

Vatan'da yer alan habere göre; dünyanın önde gelen müzayede evlerinden Londra’daki Christie’s, 4 Şubat’ta gerçekleştirdiği empresyonist ve modern eserlerin satışa sunulduğu bir açık artırmaya ev sahipliği yaptı.

Ekonomik kriz nedeniyle durgun geçen müzayedede, 47 parça sanat eseri 64 dakika içinde yaklaşık 126 milyon dolara satıldı. Eri yüksek teklifi alacağı tahmin edilen eser, empresyonizm akiminin başlangıcı kabul edilen ünlü Fransız ressam Claude Mo-net'nin "Dans La Prairie" siydi. Yağlı boya tablonun 21 milyon dolara Satılacağı tahmin ediliyordu ancak eser 16 milyon dolara alıcı bulabildi. İngiliz Guardian gazetesi eseri özel koleksiyonundan satışa sunan ve ismi açıklanmayan Avrupalının aslında isviçre de yaşayan bir Türk bankacı olduğu öne sürdü.

Habere göre gizemli Türk, müzayedeye açık artırmaya çıkarılması için aralarında "Dans La Prairie'nin de bulunduğu 6 ayrı parça verdi. Bunlardan Fransız ressam Henri de Ibulouse-Lautrec'in bir randevu evindeki yatakta yatan iki kadının resmedildiği "L'Abandon" isimli eseri 9 milyon dolara satıldı. Ancak Türk koleksiyoncunun satıcı sunduğu diğer dört parça aynı başarıya ulaşamadı. Fransız sanatçı Paul Cauguin'in tablosu değerinin çok altında bir fiyata satılırken; Renoir, Bonnard ve bir başka Monet eseri için alıcı çıkmadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24