Gizemli Türk'ün tabloları

Ünlü müzayede evi Christie's 25 milyon dolar değerinde iki tabloyu açk artırma ile sattı. Satıcının İsviçre'de yaşayan bir Türk bankacı olduğu açıklandı.



Vatan'da yer alan habere göre; dünyanın önde gelen müzayede evlerinden Londra’daki Christie’s, 4 Şubat’ta gerçekleştirdiği empresyonist ve modern eserlerin satışa sunulduğu bir açık artırmaya ev sahipliği yaptı.



Ekonomik kriz nedeniyle durgun geçen müzayedede, 47 parça sanat eseri 64 dakika içinde yaklaşık 126 milyon dolara satıldı. Eri yüksek teklifi alacağı tahmin edilen eser, empresyonizm akiminin başlangıcı kabul edilen ünlü Fransız ressam Claude Mo-net'nin "Dans La Prairie" siydi. Yağlı boya tablonun 21 milyon dolara Satılacağı tahmin ediliyordu ancak eser 16 milyon dolara alıcı bulabildi. İngiliz Guardian gazetesi eseri özel koleksiyonundan satışa sunan ve ismi açıklanmayan Avrupalının aslında isviçre de yaşayan bir Türk bankacı olduğu öne sürdü.



Habere göre gizemli Türk, müzayedeye açık artırmaya çıkarılması için aralarında "Dans La Prairie'nin de bulunduğu 6 ayrı parça verdi. Bunlardan Fransız ressam Henri de Ibulouse-Lautrec'in bir randevu evindeki yatakta yatan iki kadının resmedildiği "L'Abandon" isimli eseri 9 milyon dolara satıldı. Ancak Türk koleksiyoncunun satıcı sunduğu diğer dört parça aynı başarıya ulaşamadı. Fransız sanatçı Paul Cauguin'in tablosu değerinin çok altında bir fiyata satılırken; Renoir, Bonnard ve bir başka Monet eseri için alıcı çıkmadı.

