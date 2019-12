-GİZEM'İN ADI MEMLEKETİNDE YAŞAYACAK GAZİANTEP (A.A) - 27.07.2011 - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey'in, Norveç'teki saldırıda hayatını kaybettiği belirtilen Gizem Doğan'ın ailesinin, kızlarının adının Gaziantep'te yaşatılması ricasında bulunduğunu söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Medya ve İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saldırının ardından Gizem Doğan'ın babası Abdulkadir Doğan'ı telefonla arayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Güzelbey, acılı babaya Gaziantep halkı adına başsağlığı dileyerek, aileye gerekli her türlü yardımı sunmaya hazır olduklarını belirtti. Güzelbey, açıklamasında Gaziantepli ailenin kızı ve 850 üyeli İşçi Gençlik Çalışma Birliği ve Öğrenci Koordinasyonu'nun yönetim kurulu üyesi olan Gizem Doğan'ın Norveçli arkadaşları tarafından çok sevildiğini belirtti. Gizem Doğan'ın, ailesi ile birlikte yaklaşık olarak 13 yıl önce Norveç'e yerleştiğini, baba Abdulkadir Doğan'ın önce belediyede, ardından da bir fırında çalışmaya başladığını öğrendiklerini ifade eden Güzelbey, şunları kaydetti: ''Aile, cenazenin Gizem'e ait olduğunun Norveç yetkililerinin kendilerine bildirilmesine rağmen hala Gizem'in hayatta olduğuna inanıyor ve yapılacak DNA testinin sonucunu bekliyor. Biz de baba Abdulkadir Doğan gibi Gizem'in hayatta olması umudunu taşıyoruz. Tanıyanlar tarafından çok sevilen ve eğitimli bir insan olan Gizem'in saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından, bir paylaşım sitesinde yazılan tenkit yazılarını aile kınadığını söyledi. Şu anda Doğan ailesinin orada bazı sıkıntıları var. Olayın hemen ardından cesedin teşhisi konusunda kendilerine gerekli ilginin gösterilmediğini ve engellemeler yaşadıklarını söylediler. Tabii, bu gibi üzücü olaylarda böyle sıkıntılar yaşanabiliyor. Biz her konuda kendilerine yardımcı olmak için hazır olduğumuzu söyledik. Baba Abdulkadir Doğan'a, Norveç polisinin yapacağı DNA testinin kesin sonucunun ardından cenazenin Gaziantep'e getirilmesi konusunda kendilerine her türlü yardımı sunmaya hazır olduğumuzu söyledim. Aile cenazeyi Oslo'da defnetmek istediklerini belirtti. Ama bizden, kızlarının adının yaşatılması konusunda bir ricada bulundular. Ben de kendilerine gerekli yasal sürecin ardından Gizem'in adını Gaziantep'te bir parka ya da eğitim merkezine vermek için gerekli çalışmaları başlatacağımızı belirttim.'' Güzelbey, Türkiye Norveç Büyükelçisi Hayati Güven'i de telefonla arayarak taziyelerini bildirdiğini, Norveç'te meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 93 kişi için duydukları üzüntüyü dile getirdiğini vurguladı.