Gizem Özdilli'den, kendisine "Merhaba, nasılsın" yazan Şener Özbayraklı'ya: 40 yıllık arkadaşımmış gibi ne oluyor?

Eski manken Gizem Özdilli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'nın kendisine attığı "Merhaba, nasılsın?" mesajının görüntüsünü takipçileriyle paylaşarak tepki gösterdi.

Eski manken, kendisine Instagram’da ‘Merhaba nasılsın?’ diye mesaj atan Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı’dan“40 yıllık arkadaşımmış gibi ne oluyor?” notuyla rahatsız olduğunu dile getirdi. Özdilli, daha önceleri verdiği bir röportajda “Artık erkeklere güvenmiyorum ve onları kız kardeşim gibi görüyorum. Aldattıklarında ikinci kadının numarasını 444'lü hat olarak şirket numarası gibi kaydedenler var” şeklinde konuşmuştu.