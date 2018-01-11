T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gizem Karaca'dan "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" filminin afişine tepki: Yaşlı çıkmışım, değişecek

Vecihi Hürkuş'un hayatını konu alan filmin baş rollerini Hilmi Cem İntepe ile Gizem Karaca paylaşıyor

11 Ocak 2018 12:13

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş’un hayatını konu alan, “Hürkuş: Göklerdeki Kahraman”ın basın toplantısı önceki gün yapıldı.Filmde Hürkuş’un eşi Hadiye’ye hayat veren Gizem Karaca, afişleri beğenmediğini söyledi. Karaca, "Afişteki fotoğraf bana benzemiyor, yaşlı çıkmışım. Afiş o olmayacak, değişecek" ifadesini kullandı.

Hürriyeti'ten Cenker Tezel'in haberine göre toplantıda yönetmen Kudret Sabancı ile Vecihi Hürkuş’u canlandıran Hilmi Cem İntepe ve Hürkuş’un eşi Hadiye’ye hayat veren Gizem Karaca soruları yanıtladı. Karaca, film için ilk hazırlanan afişi beğenmediğini şu sözlerle itiraf etti:

“Afişteki fotoğraf bana benzemiyor, yaşlı çıkmışım. Afiş o olmayacak, değişecek.”

İntepe ise bazı sahnelerde zorlandığını şöyle ifade etti:

“Vecihi’nin esir düştüğü bir sahne var, orada gerçekten dayak yedim. 3-4 kişi tarafından hırpalandım, sırtımda yaralar vardı.” 

ETİKETLER

gizem karacaVecihi HürkuşGöklerdeki KahramanHilmi Cem İntepeKudret Sabancı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24