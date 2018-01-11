Gizem Karaca'dan "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" filminin afişine tepki: Yaşlı çıkmışım, değişecek

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş’un hayatını konu alan, “Hürkuş: Göklerdeki Kahraman”ın basın toplantısı önceki gün yapıldı.Filmde Hürkuş’un eşi Hadiye’ye hayat veren Gizem Karaca, afişleri beğenmediğini söyledi. Karaca, "Afişteki fotoğraf bana benzemiyor, yaşlı çıkmışım. Afiş o olmayacak, değişecek" ifadesini kullandı.

Hürriyeti'ten Cenker Tezel'in haberine göre toplantıda yönetmen Kudret Sabancı ile Vecihi Hürkuş’u canlandıran Hilmi Cem İntepe ve Hürkuş’un eşi Hadiye’ye hayat veren Gizem Karaca soruları yanıtladı. Karaca, film için ilk hazırlanan afişi beğenmediğini şu sözlerle itiraf etti:

“Afişteki fotoğraf bana benzemiyor, yaşlı çıkmışım. Afiş o olmayacak, değişecek.”

İntepe ise bazı sahnelerde zorlandığını şöyle ifade etti:

“Vecihi’nin esir düştüğü bir sahne var, orada gerçekten dayak yedim. 3-4 kişi tarafından hırpalandım, sırtımda yaralar vardı.”