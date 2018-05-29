Geçtiğimiz 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan dört yıl, iki ay ceza alan Gizem Karaca konuyla ilgili, "Türk adaletine güveniyorum, bu dosyayla ilgili suçsuzluğum ortaya çıkacak. Devam eden bir yargılamada konuşmam doğru olmaz, zira benim bile bilmediğim, dosyada olmayan şeyler basında çıkıyor, ben de oradan takip ediyorum" açıklamasını yaptı.

Milliyet'ten Senem Aydın'ın haberine göre, eşi Kemal Ekmekçi'nin en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Gizem Karaca, "Hep yanımda. Şimdi İzmir’de, ben de birkaç gün sonra yanına gideceğim" dedi.

Gizem Karaca evliliğin hayatında neleri değiştirdiği sorusuna, "Tek değişen şey, soyadım oldu. Onun dışında bir farklılık yok. Güzel bir hayat hazırlıyoruz kendimize" diyerek yanıtladı.

Anne olmak istediğini de dile getiren Gizem Karaca, "Arkadaşlarımız ve ailelerimiz de soruyor. Çocukları çok seviyoruz, istiyoruz da ama hazır değiliz galiba" ifadelerini kullandı.



Gizem Karaca yaz tatili planlarında ise şu sözlerle bahsetti:

"10-15 gün gerçekten dinlenmek istiyorum. Bir Amerika tatili düşünüyoruz. Sinema filmleri için görüşüyorum, belki bir şey olabilir. Diziye ise artık biraz daha dikkatli girmek istiyorum."

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası kararı verilen oyuncu Gizem Karaca, "Suçsuzluğum ortaya çıkacak" diye konuştu.

Milliyet'ten Senem Aydın'ın haberine göre geçtiğimiz 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan dört yıl, iki ay ceza alan Gizem Karaca konuyla ilgili, "Türk adaletine güveniyorum, bu dosyayla ilgili suçsuzluğum ortaya çıkacak. Devam eden bir yargılamada konuşmam doğru olmaz, zira benim bile bilmediğim, dosyada olmayan şeyler basında çıkıyor, ben de oradan takip ediyorum" açıklamasını yaptı.

Eşi Kemal Ekmekçi'nin en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Gizem Karaca, "Hep yanımda. Şimdi İzmir’de, ben de birkaç gün sonra yanına gideceğim" dedi.

Gizem Karaca evliliğin hayatında neleri değiştirdiği sorusuna, "Tek değişen şey, soyadım oldu. Onun dışında bir farklılık yok. Güzel bir hayat hazırlıyoruz kendimize" diyerek yanıtladı.

Anne olmak istediğini de dile getiren Gizem Karaca, "Arkadaşlarımız ve ailelerimiz de soruyor. Çocukları çok seviyoruz, istiyoruz da ama hazır değiliz galiba" ifadelerini kullandı.



Gizem Karaca yaz tatili planlarında ise şu sözlerle bahsetti:

"10-15 gün gerçekten dinlenmek istiyorum. Bir Amerika tatili düşünüyoruz. Sinema filmleri için görüşüyorum, belki bir şey olabilir. Diziye ise artık biraz daha dikkatli girmek istiyorum."