T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gizem Görnaz'a hapis cezası yetmedi okul da ceza verdi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen'i 'Yakarım KTÜ'yü de yakarım' başlıklı bir yazıyla eleştirdiği için 11 ay 20 gün

09 Şubat 2012 02:00


T24 - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen'i 'Yakarım KTÜ'yü de yakarım' başlıklı bir yazıyla eleştirdiği için 11 ay 20 gün hapis cezası alan Gizem Görnaz adlı öğrenciye ikinci şok geldi. Genç kız şimdi de yarım sezon okuldan uzaklaştırma cezası aldı.

Bir darbe de üniversiteden!

'Evrensel Genç Hayat' adlı gazetedeki 'Yakarım KTÜ'yü de yakarım' başlıklı köşe yazısında KTÜ tarafından bağış adı altında toplanan paraların KTÜ Güçlendirme Vakfı'nın cebine girdiğini iddia eden Orman Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Gizem Görnaz, yönetime ağır eleştirilerde bulunmuştu. İfadeleri nedeniyle Rektör Prof. Özen tarafından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Basın yoluyla hakaret' ettiği gerekçesiyle şikayet edilen Görnaz, geçenlerde Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Şimdi de yarım dönem okuldan uzaklaştırılan Gizem'in ailesinin yasal yollara başvuracağı öğrenildi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24