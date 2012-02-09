Gizem Görnaz'a hapis cezası yetmedi okul da ceza verdi



T24 - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen'i 'Yakarım KTÜ'yü de yakarım' başlıklı bir yazıyla eleştirdiği için 11 ay 20 gün hapis cezası alan Gizem Görnaz adlı öğrenciye ikinci şok geldi. Genç kız şimdi de yarım sezon okuldan uzaklaştırma cezası aldı.





'Evrensel Genç Hayat' adlı gazetedeki 'Yakarım KTÜ'yü de yakarım' başlıklı köşe yazısında KTÜ tarafından bağış adı altında toplanan paraların KTÜ Güçlendirme Vakfı'nın cebine girdiğini iddia eden Orman Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Gizem Görnaz, yönetime ağır eleştirilerde bulunmuştu. İfadeleri nedeniyle Rektör Prof. Özen tarafından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Basın yoluyla hakaret' ettiği gerekçesiyle şikayet edilen Görnaz, geçenlerde Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Şimdi de yarım dönem okuldan uzaklaştırılan Gizem'in ailesinin yasal yollara başvuracağı öğrenildi.







