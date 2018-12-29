Gize Piramitleri'nin yakınındaki patlamada 2 turist öldü

Mısır'ın başkenti Kahire'de Gize Piramitleri'nin bulunduğu bölgede yol almakta olan bir turist otobüsünün yakınlarında patlama meydana geldi.

Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü meydana gelen olay sonucunda iki Vietnamlı turistin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Otobüsün 10'u Vietnamlı olan 12 turisti taşımakta olduğu kaydedildi. Otobüste bulunan Mısırlı şöför ve tur rehberinin de yaralandığı ifade edildi.

Otobüs geçtiği sırada yolun kenarında patlayan maddenin el yapımı bir patlayıcı olduğu bildirildi.

Olayın ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye giden güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

AFP/BÜ,EC

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