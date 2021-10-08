"Giyimde artan maliyetler kışın tüketiciye yüzde 20-30 zam olarak yansıyabilir"

Dünyada yaşanan enerji kriziyle kışın elektrik ve doğalgazda beklenirken, Türkiye İstatistik Kurumu'na göre (TÜİK) kışlık kıyafet fiyatlarındaki yıllık artışların TÜFE’nin üzerinde, yüzde 30’u aştığını ortaya koyuyor.

TÜİK'e göre kaban fiyatları 2021 Eylül’de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19-23 aralığında zamlanırken, kazak fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 24’ü aştı. 2020 Eylül’de 65 liraya satılan bir kazağın fiyatı, 2021 Eylül’de 81 liraya yükseldi.

Geçen yıl 236-310 TL arasında değişen kaban fiyatları ise bu yılın eylül ayında 290-370 TL arasında satılıyor. Ancak mağazalarda satılan kaban fiyatları markalarına göre değişiklik gösteriyor.

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, son bir yılda hazır giyimde tüketiciye yansıyan yüzde 30’luk zammın ham madde fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını anlattı. Öncel şöyle konuştu:

“Bir yıl içinde ham madde fiyatlarının yüzde 60-80 aralığında zamlanmasına rağmen hazır giyimde tüketiciye yansıyan zamlar yıllık bazda yüzde 30 olabildi” diyen Öncel, “TÜFE ve ÜFE arasındaki farkı perakendeci üstleniyor. Bu da firmalara kârsızlık olarak yansıyor”

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Eş Başkanı Ramazan Kaya’ya göre ise, sadece navlun fiyatları son 1.5 yılda 4-5 katına çıktı. Kaya, söz konusu maliyet artışlarının 2022’nin ilk çeyreğinde vatandaşa yüzde 20-30 zam olarak yansıyacağına işaret etti.