'Giyilebilir yapay böbrek' üretildi

Böbrek yetmezliği çeken hastalarının diyaliz sorununa çözüm olarak alternatif bir cihaz geliştirdi. Yapay böbrek, kanı zararlı maddelerden arındırırken, vücuttaki fazla su ve tuzun atılmasını sağlıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; ABD’de Washington Üniversitesi uzmanlarının geliştirdiği yeni bir teknoloji ile üretilen 'giyilebilir yapay böbrek' teknolojisi, diyaliz makinesini kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Kemer şeklinde bele takılabilen cihaz, böbrek hastalarının hayatlarına kısıtlama olmadan devam etmelerine olanak tanıyor.



Diyalize alternatif

Cihazın en büyük özelliği, hastaların beslenme programlarında herhangi bir değişikliğe gerek duyulmaması. Diyalize giren hastaların çok sınırlı bir beslenme programları bulunurken, yeni teknoloji ürünü cihazı kullanan hastaların beslenmelerinde hiçbir kısıtlamaya gitmeleri gerekmiyor.

Yapılan testlerde herhangi bir yan etki göstermeyen cihazı deneyenler, diyalize oranla çok daha büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.