'Giyilebilir sandalye' üretildi

İsviçre merkezli Noonee şirketi tüm gün ayakta çalışan ve ağır yük taşıyan işçilerin kas ve kemik hastalıklarına yakalanmasını engelleyecek "giyilebilir sandalye" üretti.

Birce Bora’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, daha şimdiden Audi ve BMW gibi otomobil üreticilerinin bu yeni ürünü fabrika çalışanları için satın almayı düşündüğü açıklandı.

Noonee yetkilileri bir gün giyilebilir sandalyelerin gündelik kullanım için de satılmaya başlayacağını umduklarını ancak şu an için hedef kitlelerinin dünya genelindeki endüstriyel iş gücü olduğunu söyledi.