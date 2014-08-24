T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

'Giyilebilir sandalye' üretildi

Noonee şirketi ayakta çalışan ve ağır yük taşıyan işçiler için 'giyilebilir sandalye' üretti

24 Ağustos 2014 14:15

İsviçre merkezli Noonee şirketi tüm gün ayakta çalışan ve ağır yük taşıyan işçilerin kas ve kemik hastalıklarına yakalanmasını engelleyecek "giyilebilir sandalye" üretti.

Birce Bora’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, daha şimdiden Audi ve BMW gibi otomobil üreticilerinin bu yeni ürünü fabrika çalışanları için satın almayı düşündüğü açıklandı. 

Noonee yetkilileri bir gün giyilebilir sandalyelerin gündelik kullanım için de satılmaya başlayacağını umduklarını ancak şu an için hedef kitlelerinin dünya genelindeki endüstriyel iş gücü olduğunu söyledi. 

ETİKETLER

giyilebilir sandalyebilim adamıisviçreNoonee

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24