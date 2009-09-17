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Giyeceksen böyle giyeceksin

ABD'de yayımlanan People dergisi, 2009 yılının "en iyi giyinen 10 kadınını" belirledi.

17 Eylül 2009 03:00

People dergisi dünyanın en güzel giyinen ünlülerini seçti.



ABD'de yayımlanan People dergisi, 2009  yılının "en iyi giyinen 10 kadınını" belirledi. "The Reader" filmindeki rolüyle Oscar ödülü alan 33 yaşındaki İngiliz  aktrist Kate Winslet'ın, "seksi tarzı ve modern Hollywwod cazibesiyle kırmızı  halıda en iyi giyinen kadın" olarak seçildiği derginin listesinde, ABD Başkanı  Barack Obama'nın eşi Michelle Obama da yer aldı.
       

















Dergi, Paula Abdul ve aktrist Renee Zellweger'i ise 2009 yılının "kırmızı  halıda en kötü giyinen kadınları" olarak belirledi.





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