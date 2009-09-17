Giyeceksen böyle giyeceksin

ABD'de yayımlanan People dergisi, 2009 yılının "en iyi giyinen 10 kadınını" belirledi. "The Reader" filmindeki rolüyle Oscar ödülü alan 33 yaşındaki İngiliz aktrist Kate Winslet'ın, "seksi tarzı ve modern Hollywwod cazibesiyle kırmızı halıda en iyi giyinen kadın" olarak seçildiği derginin listesinde, ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama da yer aldı.Dergi, Paula Abdul ve aktrist Renee Zellweger'i ise 2009 yılının "kırmızı halıda en kötü giyinen kadınları" olarak belirledi.