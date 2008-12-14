Giydiriyor, çekiyor, afiyetle yiyor!

Balıkların en ilginç yönlerinin ifadesizlik olduğunu belirten Anne Echivard, ölse bile canlı gibi duran balıkları iyi tanıdığını çünkü küçükken çok balık tuttuğunu söyledi.Anne Echivard, fotoğraflarında kullandığı balıkları satın aldıktan sonra kafalarını keserek işe koyulduğunu ve işi bitince de onları afiyetle yediğini belirtti.Mezgit'i saf bir balık olarak nitelendiren sanatçı, alabalığı ağzı büyük olduğu için kavga sahnelerinde kullanıyor. Çipura'nın melek gibi bir kafası olduğuna inanan sanatçı, levreği modern bir tip olarak tanımlıyor. Uskumruyu ise sadece hapishane fotoğrafında kullandığını belirtiyor.Charlie Chaplin'in modern zamanlar filminden esinlenerek "Modern Zamanlar" adlı bir çalışmaya imza atan sanatçı 10 yıldır balıklarla uğraştığını belirtirken, anlatmak istedikleri için balıkların sadece bir araç olduğunu söylüyor.