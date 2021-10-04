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Dünya

Givenchy'nin "ilmek" görünümlü kolye tasarımı tepki çekti

Benzer bir tasarımı Burberry de yapmış, dönemin CEO'su "düşüncesizlik" sebebiyle özür dilemişti

04 Ekim 2021 16:03

Lüks giyim markası Givenchy ve kreatif direktörü Matthew M Williams, yeni koleksiyonda yer alan “ilmek” görünümlü kolye nedeniyle tepki çekti. Markanın ilmek kolyesi, intihara teşvik gerekçesiyle “rahatsız edici” bulundu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Givenchy, yeni koleksiyonunu Paris Moda Haftası’nda tanıttı.

Yeni koleksiyonda modelin üzerinde görülen kopuk görünümlü ilmek kolyesi, Burberry’nin 2019’da çıkardığı ve yine tepki çeken ilmek görünümlü kapüşonunu hatırlattı. Burberry’nin o dönemki CEO’su, tasarım için özür dilemişti.

Moda sektörünü analiz eden Diet Prada isimli hesap, “ilmekler” arasındaki benzerlikleri ortaya çıkardı ve şöyle yazdı: “Sektörün bir modelin boynuna ilmeğe benzer bir şey koymamayı öğreneceğini düşünürsünüz. Tarih kendini tekrarlıyor”

Londra Üniversitesi’nde medya, iletişim ve kültür çalışmaları alanında çalışan Angela McRobbie, tasarımın “düşüncesiz” olduğunu belirtti.

Givenchy, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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