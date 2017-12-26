GittiGidiyor'un anketine göre yılbaşını evde geçireceklerin oranı kaç, hangi ürünlerin satışı iki katına çıktı?

Alışveriş sitesi gittigidiyor.com, internet üzerinden 4 bin 777 kişinin oy kullandığı bir anketle halkın yılbaşı alışkanlıklarını araştırdı. Ankete göre nüfusun yüzde 85’i yılbaşını evde kutlayacak. Bu nüfusun yüzde 72’si evde ailesiyle, yüzde 13’ü de evde arkadaşlarıyla yılbaşını geçirecek.

Diken'de yer alan habere göre her 100 kişiden 10’u dışarıda, üçü yurt dışında, ikisi de şehir dışında olacak. En çok hediye ise aileye alınıyor. Katılımcılardan yüzde 53’ü ailesine, yüzde 24’ü sevgilisine, yüzde 20’si arkadaşına, yüzde ikisi patronuna, yüzde biri de iş arkadaşına hediye alıyor.

Hediye beklentilerinde de şaşırtıcı bir sonuç olmadığı aktarılırken yüzde 37 kendisi için özel hazırlanmış hediye isterken katılımcıların yüzde 32’si akıllı telefon, yüzde 15’i giysi, ayakkabı ya da çanta, yüzde sekizi parfüm, yüzde yedisi de spor ya da hobi ürünü beklediği belirtildi.

Satışlar patladı

Öte yandan yılbaşı alışverişinin en çok yapıldığı kasım-aralık aylarındaki satış, diğer aylara oranla 30 kat arttı.

Mısır patlatma makineleri iki kat, masa oyunları yüzde 90 fazla sattı. En çok Monopoly, tavla, tombala, dama, okey, Tabu ve domino alıcı buldu.

Ayrıca Waffle makinesi yüzde 38, televizyon satışları da yüzde 33 arttı.