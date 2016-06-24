Gitar virtiözü Asım Can Gündüz hayatını kaybetti

'Gitar virtiözü Türk' olarak bilinen sanatçı Asım Can Gündüz, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Marmaris-İçmeler’deki evinde kalp krizi geçiren Asım Can Gündüz, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gündüz, doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamadı. Acil Servis’te sinir krizi geçiren eşi Tülay Gündüz, eşinin ölüm haberini aldığında yanına giderek, “Aşkım neden bıraktın” diyerek ağladı. Gündüz’ün iki yıl önce de kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yapılan müdahale sonrası hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Asım Can Gündüz kimdir?

15 Ağustos 1955 tarihinde İstanbul’da doğan ünlü sanatçı, uzun yıllar yaşadığı ABD’den Türkiye’ye 1980 yılında geri dönüş yaptı. 1992 yılında çıkardığı “Anasının Gözü ve Cin Gibi” albümüyle popülerliği arttı. Çıkardığı albümündeki “Turkish Girls” isimli şarkı 1992 yılında BFBS Radio’da (İngiliz Radyosu) “ayın en iyi yabancı şarkısı” seçildi.

İstanbul’da uzun yıllar radyo ve televizyon programları yapan sanatçı, Energy FM, Power FM, ve Kiss FM radyolarının kurucu üyelerindendir.

1998 yılında Bir Sevgi Eseri ismini taşıyan cover parçalara Türkçe sözler yazarak bir albüm çıkartmıştır. 2001 yılında Türk medya ve müzik piyasasından soğumuş Marmaris'e taşındı.

Yurt dışı ağırlıklı konser çalışmaları yanı sıra Marmaris içinde belirli mekânlarda popüler kültürde ve medyada fazla reklam ve dikkat çekmeden yabancı turistlere konserler vermeyi sürdürdü.

Asım Can Gündüz’ün Marmaris Devlet Hastanesi’nde yapılacak otopsisi sonrası defnedileceği yer ailesi tarafından belirlenecek.