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Git kendini Dolmabahçe'den denize at

Ayten Alpman, şarkıcı olmak istediğinde babasının kendisine çok sert çıktığını söyledi.

11 Eylül 2009 03:00

 "Memleketim" şarkısı ile yıllardır hafızalardan silinmeyen Ayten Alpman, "3 İnsan 3 Öykü" programının konuğu oldu.

Doktor babasının şarkıcı olmasına karşı çıktığını anlatan Ayten Alpman, o günü şöyle anlattı: "Evde şarkı söylüyorum, 'Sakın ha böyle mırıldanıp da şarkıcıolacağım falan zannediyorsan unut' dedi. 'Git kendini Dolmabahçe'den denize at hiç böyle bir şey düşünme" dedi. Taksim Belediye Gazinosu'nda sahne aldığı bir gün babasının kendisini izlemeye geldiğini anlatan Alpman, katı kuralları olan babasının duygulanıp ağladığını görünce kendisinin de çok mutlu olduğunu belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı ile şarkının kaderi değişmiş ve Alpman da o günden sonra büyük bir üne kavuşmuştu. O yıllarda Anadolu Ajansı'nın kendisini Kıbrıs'a götürdüğünü anlatan Alpman, Girne Kalesi'nde gördüklerini anlattı. "Kalenin üstünde düz, geniş bir alandır. Çayırlara oturmuşlar bir sürü asker. 22-23, genç. Kiminin başı bağlı, kiminin kolu bağlı. Onlar ağladı, hıçkıra hıçkıraı. Bu şarkının benim için anlamı çok değişik çok başka."        

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