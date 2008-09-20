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Yaşam

'Git-gel' doktor

Erzurum'da 19 yılda 16 kez görev yeri değiştirilen Dr. Hüseyin Özeren, açtığı toplam 14 göreve iade davasından yaklaşık 60 bin YTL tazminat kazandı.

20 Eylül 2008 03:00

19 yılda 16 kez görev yeri değiştirildi, açtığı 14 göreve iade davasını kazandı, yaklaşık 60 bin YTL'yi bulan tazminatlarla da otomobil aldı..

Erzurum'daki gibi Burdur'da da bir 'Git-gel müdür' ortaya çıktı. 1989 yılında üçlü kararname ile Burdur İl Sağlık Müdürlüğü görevine asil olarak atanan Dr. Hüseyin Özeren, geçen 19 yılda başka illere atandığı için tam 14 kez dava açtı ve tümünü kazandı. Devlet aleyhinde açtığı davalardan 60 bin YTL'ye yakın tazminat kazanan Özeren, bu paralarla kendine son model bir Audi marka otomobil satın aldı. Burdur'a çok kez geldiği için adı 'Git-gel müdür'e çıkan Özeren, yeniden dava yoluyla Burdur İl Sağlık Müdürlüğü koltuğuna oturdu.

Dr. Hüseyin Özeren, 1989 yılında Burdur İl Sağlık Müdürü oldu. Daha sonra Bolu, Bingöl, Tunceli, Edirne, Kastamonu'yu atamalarla dolaştı.

Sağlık müdürlüğü yaptığı Burdur'daki görevinden alınıp alınıp tayin olan Özeren, her defasında Isparta Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açmaktan yılmadı. Toplam 16 kez tayin olan Özeren, açtığı davaları kazanıp, mahkeme kararıyla görevine döndü.
Son olarak 22 Nisan 2008'de görevden alınarak Burdur'un Bucak ilçesi Ürkütlü Sağlık Ocağı'na doktor olarak atanan Özeren, açtığı davayı yine kazanarak geçen hafta görevine yine döndü.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü koltuğuna bir kez daha oturan Özeren, "Ne benim dediğim olur ne de başkalarının dediği olur. Sadece Allah'ın dediği olur" diye konuştu.

Burdurlular artık bu atama olayını yakından biliyor. Hatta bu atama olayı yüzünden Dr. Hüseyin Özeren'i 'Git-gel müdür' olarak tanıyor.

ERZURUM'DA DA YAŞANDI

Erzurum'da da 5 yılda 10 kez görevden alınan ve açtığı davaları kazanarak görevine dönen, bu nedenle adı 'Git-gel Müdür'e çıkan Fevzi Budak, 10'uncu kez Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dönmüştü.

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