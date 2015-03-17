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'Git bir köşede öl' davasında karar verildi

Serdar Ortaç, Twitter'dan MS hastalığına ilişkin yorumda bulunan 21 yaşındaki Neslihan Başaran'dan şikayetçi olmuştu

17 Mart 2015 18:07

MS hastası olduğunun ortaya çıkmasının ardından şarkıcı Serdar Ortaç’a Twitter üzerinden “Defol git bir köşede öl ” diye yazdığı belirtilen 21 yaşındaki Neslihan Başaran, 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti. 

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına şikayetçi Serdar Ortaç katılmazken, sanık Neslihan Başaran hazır bulundu. Serdar Ortaç'ın avukatı “Şikâyetimiz devam ediyor" dedi. Sanık Başaran'ın avukatı da mahkemeye ulaşan bilirkişi raporuna katıldıklarını belirterek, “Serdar Ortaç'tan şikâyetçiyiz. Hakkında tazminat davası açacağız" dedi.

 

'Atılı suç gibi değil'

 

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Başaran'ın “sesli ve yazılı görüntülü bir ileti ile hakaret" suçunu işlediğine dair müştekinin soyut iddiaları dışında mahkûmiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirtti. Mahkeme, sanığın da atılı suçu kabul etmediği, bu nedenle sanığın üzerine atılı suçun sabit olmadığının anlaşıldığını belirterek atılı suçtan beraatine karar verdi.

 

'Hesap bana ait değil'

 

Neslihan Başaran ilk duruşmada verdiği ifadesinde , “Şikayetçiyi tanımıyorum. Kendisi ile hiçbir irtibatım yoktur. Twitterda bir hesabım var ancak ara sıra kullanırım. Müştekiye hakaret edildiği iddia edilen twitter hesabında her ne kadar ismim geçiyorsa da hesap bana ait değildir.

Sadece isim benzerliğidir. Kaldı ki ben dosyaya baktım. Bu twitter hesabında hesap sahibinin fotoğrafı var. Bu fotoğraf bana ait değildir. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum"ifadelerini kullanmıştı.

 

Sanığın 2 yıla kadar hapsi isteniyordu

 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 28 Mart 2013 tarihinde şikayetçi Serdar Ortaç'ın müştekiye internet üzerinden hakaret edildiği gerekçesiyle şikayet dilekçesi verildiği belirtildi.

Bunun üzerine Twitter hesap sahibinin tespiti için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazıldığı, yazılan müzekkereye verilen cevapta, twitter kullanıcısının açık kimlik ve adresinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, şüpheli Neslihan Başaran'ın alınan ifadesinde söz konusu mesajın kendisi tarafından yazılmadığını, suçu kabul etmediği kaydedildi. Şüpheli Başaran'ın ifadesine itibar edilmediği, şikâyetçi Serdar Ortaç'ın uzlaşmak istemediği anlatılan iddianamede, şüpheli Başaran'ın sesli ve yazılı görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyordu.

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