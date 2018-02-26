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Gişeleri kaçıran sürücü, otomobille bariyerlerin üzerine çıktı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, kullandığı otomobille otobandan çıkış yaparken, panikleyip, gişeleri kaçıran sürücü N

26 Şubat 2018 20:44

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, kullandığı otomobille otobandan çıkış yaparken, panikleyip, gişeleri kaçıran sürücü N.Ç.K., bariyerlerin üzerine çıktı. 
Tekirdağ\'dan yola çıkan N.Ç.K., yönetimindeki 66 SC 372 plakalı otomobille TEM yolunun Edirne çıkışına geldi. Otobandan çıkış yapacağı gişeleri kaçıran N.Ç.K.\'nin kontrolünü kaybettiği araç, yerden yarım metre yükseklikteki bariyerlere çıktı. Bariyerin üzerinde kalan otomobildeki G.P., sürücü N.Ç.K.\'nin gişeleri kaçırdığı sırada panikleyip, bariyerlere çıktığını söyledi. Otoban bariyerlerinin üzerindeki otomobil, çekici aracılığıyla indirildi. Otomobili bariyer üzerinde görenler ise şaşkınlık yaşadı. 

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