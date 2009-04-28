Gisele yeni koleksiyonunu tanıttı

Gisele Bundchen fotoğrafları - FOTOGALERİ

Her koleksiyona yeni kampanya

John artık kendi oğlum gibi

Gisele ormanı

Üç yıl önce flip-flop ve sandalet tasarlamaya başlayan, bunları Ipanema markası altında kendi adını taşıyan bir koleksiyon olarak piyasaya süren Gisele Bündchen, her yeni koleksiyonda farklı bir kampanyaya dikkat çekiyor. Ünlü model son olarak SOS Mata Atlantica ile işbirliği yaptı. Hem yeni koleksiyonunu tanıtmak hem de Atlantik Ormanları’nı koruma amaçlı bu kampanyaya destek sağlamak isteyen Bünchen, geçtiğimiz hafta dünya basınıyla İspanya-Madrid’de bir araya geldi.Basın mensuplarıyla Eurostars Otel’deki süitinde buluşan model, koleksiyonundan elde ettiği gelirin bir bölümünü bu kampanyaya bağışlayacağını açıklayarak “Terliklerimden satın alanlar, aynı zamanda kampanyaya destek oldukları için kendilerini çok iyi hissedecekler” diye konuştu. Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtsız bırakmayan güzel manken, iki ay önce evlendiği ABD’li beysbol oyuncusu Tom Brady ile çok mutlu olduğunu, onun 1,5 yaşındaki oğlu John’u da kısa sürede kendi çocuğu gibi benimsediğini söyledi.Dünyanın en çok iş yapan mankenlerinden Gisele Bündchen, arkadaşımız Kubilay Keskin ile görüşmesi sırasında “Türkiye’ye gelmeyi çok istiyorum, ancak programım çok yoğun olduğu için bu ziyareti şimdilik ertelemek zorunda kaldım” dedi.Dünyanın en çok kazanan top modeli Gisele Bündchen, iki ay önce ABD’li beysbol oyuncusu Tom Brady ile hayatını birleştirmiş, ancak düğüne korumalar ve gazeteciler arasında yaşanan olaylar damgasını vurmuştu. Kosta Rika’da yapılan düğünü takip etmek isteyen iki gazetecinin otomobiline korumalar tarafından ateş edilmesi, uzun süre dünya basınının gündeminde kaldı.Şimdi eşi ve onun 1 buçuk yaşındaki oğlu John ile mutlu bir hayat sürdüren Bündchen, geçtiğimiz hafta “Ipanema Gisele Bündchen” markasının yeni koleksiyonunu tanıtmak için Madrid’deydi.2007 yılında Amazon nehri ıkatu Xingu’nun ve etrafındaki yağmur ormanlarının korunmasını amaçlayan projeye büyük kaynak yaratan, geçen yıl da ülkemizde “Sonsuz değil” sloganıyla duyurulan G2B kampanyasıyla suyun önemine dikkat çeken Bündchen’in bu yıl destek verdiği kampanya, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Atlantik Ormanları’nın kurtarılmasını hedefliyor.Tom Brady ile evlenerek hayatındaki en doğru kararı verdiğini ve Brady’nin minik oğlunu kendi oğlu gibi benimsediğini anlattı. Bündchen, Türkiye’ye gelmeyi çok istediğini ancak programı çok yoğun olduğu için bu ziyareti şimdilik ertelediğini de söyledi.“Ipanema Gisele Bündchen” koleksiyonunda yer alan ürünlerin desen ve modellerini, bizzat Gisele Bündchen tasarladı. Bündchen’in SOS Mata Atlantica Vakfı ile işbirliği içerisinde yürüttüğü Atlantik Ormanları’nı kurtarma kampanyası da, ünlü top modelin adını taşıyacak ormanın fidan dikimiyle başladı. Projeyi tüm dünyaya tanıtmak için yoğun çaba harcadığını söyleyen Bündchen, “Terliklerimden satın aldığınızda bu kampanyaya destek olduğunuz için kendinizi çok iyi hissedeceksiniz” diyor. Koleksiyonun Türkiye dağıtımını ve temsilciliğini ise Twigy yapıyor.