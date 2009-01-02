Gisele ve Kate Moss Versace reklamlarında

Bu yılın ekonomik zorlukla geçeceği bilindiği için markaların reklamlarında risksiz seçimler yapacağı tahmin ediliyordu.Versace, dünyaca ünlü iki yüzü aynı kampanyada kullandı. Dağıtılan ilk fotoğraflarda bu iki isim yan yana gelmezken, kampanyanın diğer karelerinde beraber poz verdikleri düşünülüyor.Versace geçtiğimiz yıllarda reklamlarında Demi Moore, Halle Berry ve Madonna’yı farklı senelerde kullanmıştı.