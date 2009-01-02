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Yaşam

Gisele ve Kate Moss Versace reklamlarında

Donatella Versace İlkbahar/Yaz 2009 reklamları için hiç riske girmeden en favori yüzleri kampanyasında kullandı.

02 Ocak 2009 02:00

Donatella Versace İlkbahar/Yaz 2009 reklamları için hiç riske girmeden en favori yüzleri kampanyasında kullandı.

Bu yılın ekonomik zorlukla geçeceği bilindiği için markaların reklamlarında risksiz seçimler yapacağı tahmin ediliyordu.

Versace, dünyaca ünlü iki yüzü aynı kampanyada kullandı. Dağıtılan ilk fotoğraflarda bu iki isim yan yana gelmezken, kampanyanın diğer karelerinde beraber poz verdikleri düşünülüyor.

Versace geçtiğimiz yıllarda reklamlarında Demi Moore, Halle Berry ve Madonna’yı farklı senelerde kullanmıştı.









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