T24 LogoT24 Logo
Magazin

Gisele ve Brody nikâh tazeledi

Süpermodel Gisele Bundchen ve eşi Tom Brady, ikinci kez düğün yaptı.

06 Nisan 2009 03:00

Süper model Gisele Bundchen ve eşi Tom Brady, ikinci kez düğün yaptı.

Yerel El Dia gazetesinin haberine göre, Kosta Rika'nın sahil kenti Santa Teresa'da yapılan düğüne, 50 davetli katıldı. Törende, Bundchen'in mavi bir elbise giydiği belirtildi. 

Gisele Bundchen fotoğrafları - FOTOGALERİ

Çift, Şubat ayında ABD'de düzenlenen sade bir törenle evlenmişti.

Öte yandan, Bundchen'in bir korumasının, törenden fotoğraf alan AFP haber ajansı muhabirinin fotoğraf makinasını istediği, alamayınca da arabasına ateş ettiği, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24