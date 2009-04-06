Gisele ve Brody nikâh tazeledi

Gisele Bundchen fotoğrafları - FOTOGALERİ

Yerel El Dia gazetesinin haberine göre, Kosta Rika'nın sahil kenti Santa Teresa'da yapılan düğüne, 50 davetli katıldı. Törende, Bundchen'in mavi bir elbise giydiği belirtildi.Çift, Şubat ayında ABD'de düzenlenen sade bir törenle evlenmişti.Öte yandan, Bundchen'in bir korumasının, törenden fotoğraf alan AFP haber ajansı muhabirinin fotoğraf makinasını istediği, alamayınca da arabasına ateş ettiği, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.