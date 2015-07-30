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Yaşam

Gisele Bündchen kara çarşafa girdi

Brezilyalı top model, Paris'te bir estetik merkezinden kara çarşafla çıktı

30 Temmuz 2015 22:44

Gisele Bündchen, Paris'te bir estetik merkezinde göğüslerini toplattı. Eski manken, basına görüntü vermemek için dışarıya her tarafı kapalı çarşafla çıktı.

Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre, Geçtiğimiz aylarda top modelliği bıraktığını açıklayan Gisele Bündchen, 15 temmuzda Paris'te bir estetik merkezinde göğüslerini toplattı. Basına görüntü vermemek için düşündüğü yöntem ise çarşaf giymekti!

Dünyanın en çok kazanan top modeliyken geçtiğimiz kış aylarında modelliği bırakan 35 yaşındaki Gisele Bündchen, Paris'te bir estetik merkezinde göğüslerine bir operasyon yaptırdı. Ancak bunu açık yüreklilikle söylemek yerine basına görüntü vermemek için çarşaf giymeyi tercih etmesi kafalarda soru işareti oluşturdu.

Bündchen'ın uzun boyu, şık sandaletleri ve deri sırt çantası ile yıllardır birlikte çalıştığı şoförü onu ele verdi. Baltayı taşa vurduğunu anlayınca seri adımlarla koşan Bünchen'in bu hareketi The New York Times'da haber oldu.

 

 

 

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