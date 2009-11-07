Gişede rekabet edecekler

Özgü Kürt kızı Heda

Bugün gösterime giren yerli filmlerden üçünün yıldızı son dönemin hem iş, hem de özel hayatlarıyla adından en çok söz ettiren üç güzel kadını Bergüzar Korel, Özgü Namal ve Berrak Tüzünataç...İlk kez bir komedi filminde rol alan Bergüzar Korel, dört aylık hamileyken kamera karşısına geçtiği Murat Şeker’in “Aşk Geliyorum Demez” filminde zengin bir müteahhidin yardımsever ve doğa düşkünü kızı Gözde’yi canlandırıyor. İlk sinema deneyimini “Kurtlar Vadisi Irak” filminde yaşayan Korel’e ikinci filminde başrollerde Tolgahan Sayışman, Zeki Alasya ve Altan Erkekli eşlik ediyor.Özgü Namal ise Türk sinemasına destek vermek için ücret almadan oynadığı, gişesine ortak olduğu Selda Çiçek’in “İncir Çekirdeği” isimli filminde Kürt kızı Heda karakterini canlandırıyor. Namal’ın Derya Durmaz’la başrolünü paylaştığı film, Batman’da yaşanan gerçek bir hikâyeden yola çıkılarak kaleme alındı.Berrak Tüzünataç ise Zeki Demirkubuz’un Nahit Sırrı Örik’in aynı adlı romanından beyazperdeye uyarladığı “Kıskanmak” filmiyle beyazperdede seyirci karşısına çıkıyor. 1930’da Zonguldak’ta geçen filmde Tüzünataç, maden mühendisi Halit’in eşine az rastlanır güzellikteki karısı Mükerrem’i canlandırıyor.Vizyondaki dördüncü Türk filmi de yapımcılığını CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in kızı Selen Sevigen’in, Hatay Tozkoparan ve Batu Müftüoğlu’yla birlikte yaptığı “Mezuniyet” filmi...Aşk, cinsellik, eşcinsellik, bekaret, cinayet ve kader temalarını beyazperdeye taşıyan filmde başlıca rolleri Gül Gölge Saygı, Aykut Oray, Billur Kalkavan, İlker Ayrık ve Haldun Boysan paylaşıyor.Bugün gösterime çıkan yabancı filmler ise Neill Blomkamp’ın yönettiği, Neill Blomkamp ve Terri Tatchell’in senaryosunu yazdığı “Yasak Bölge 9/District 9” ve Audrey Tautou, Benoit Poelvoorde, Alessandro Nivola, Marie Gillain’ın başlıca rollerini paylaştığı Anne Fontaine’in “Coco Chanel’den Önce/Coco Before Chanel”...