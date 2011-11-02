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Gişede iki film kapışıyor

Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm’ ve ‘Anadolu Kartalları’ hafta sonunun en fazla izlenen filmleri oldu.

02 Kasım 2011 02:00




T24- Cuma günü vizyona giren iki iddialı film ‘Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm’ ve ‘Anadolu Kartalları’ hafta sonunun en fazla izlenen filmleri oldu.




Radikal'in haberine göre, 425 salonda vizyona giren ‘Anadolu Kartalları’ 155 bin 606 kişi tarafından takip edilirken 245 salonda yer bulan ‘Behzat Ç.’ için 144 bin 100 adet bilet kesildi. Behzat Ç.’nin yapımcıları ilk gün ilk seans geliri olan 8 bin TL’yi 35 bin TL’ye tamamlayarak Van’daki depremzedeler için yapılacak ‘Hürriyet Evleri’ projesine bağışladı. Öte yandan Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi “Bir Zamanlar Anadolu’da” ise beşinci haftanın sonunda 143 bin seyirciyi aşarak yönetmenin en fazla izlenen filmi rekorunu geliştirdi. Yönetmenin bir önceki filmi ‘Üç Maymun’ 127 bin kişi tarafından takip edilmiş.


ABD gişelerinde ise Şrek’ten tanıdığımız ‘Çizmeli Kedi’nin başrolde olduğu 3D animasyon ‘Çizmeli Kedi’ (Puss in Boots) 34 milyon dolar’la box office listesinde zirveye oturdu. ‘Paranormal Activity’ serisinin yeni bölümü, 5 milyon dolarlık düşük bütçesine rağmen vizyondaki ikinci haftasında 80 milyon dolar hasılata ulaştı.





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