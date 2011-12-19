-Gişede 2011'in galibi ''Eyyvah Eyvah 2'' ANKARA (A.A) - 19.12.2011 - İzleyici, 2011 yılında beyazperdedeki tercihini gülümseten bir yapımdan yana kullandı. Trakyalı klarnetçi Hüseyin'in sevdiği kızın peşinden giderken yaşadıklarını anlatan neşeli yerli yapım ''Eyyvah Eyvah 2'', 3 milyon 947 bin 988 seyirciyle geride bırakmaya hazırlandığımız yılın en çok izlenen filmi oldu. Türk sinema seyircisinin en çok izlediği ilk 10 filmden 3'ü yabancı yapımlar olurken, ''Eyyvah Eyvah'' adlı film gişe yarışında ipi göğüsledi. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği, başrolünde Ata Demirer, Demet Akbağ, Salih Kalyon, Bican Günalan, Özge Borak ve Tarık Ünlüoğlu'nun yer aldığı film, 3 milyon 947 bin 988 izleyiciyi sinema salonlarına çekti. Film, 36 milyon 678 bin 19 liralık toplam gişe hasılatı elde etti. Küçük yaşta aynı mahallede birlikte oyun oynayıp tesadüfler sonucu yıllar sonra yolları kesişen iki sevgilinin öyküsünü anlatan ''Aşk Tesadüfleri Sever'' 2 milyon 418 bin 90 seyirciye ulaştı. Filmin başrolünde Mehmet Günsur ile Belçim Bilgin izleyici karşısına çıkarken, sevinçle hüznü kesiştiren filmin yönetmeni Ömer Faruk Sorak. Gazze'ye insani yardım götüren gemilere yapılan baskın sonrası Polat Alemdar ve arkadaşlarının Filistin'e gitmesini konu alan ''Kurtlar Vadisi: Filistin'', 2 milyon 28 bin 57 seyirci sayısıyla üçüncü sırada yer aldı. Televizyon dizisinde başrolü üstlenen Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban üçlüsüne Erdal Beşikçioğlu, Nur Aysan, Ayten Uncuoğlu, Umut Karadağ gibi isimlerin eşlik ettiği filmin yönetmeni Zübeyr Şaşmaz. ''Allah'ın Sadık Kulu: Barla'' adlı film, 1 milyon 988 bin 122 seyirci sayısıyla dördüncü sırada yer aldı. Esin Orhan'ın yönettiği üç boyutlu animasyon film, Said Nursi'nin hayatını işliyor. -Türk seyircisi, ''Alacakaranlık''ı sevdi- En çok izlenen 10 film içerisinde 3 yabancı yapım bulunurken, gişe yarışında yabancı filmlerin galibi listede beşinci sırada olan ''Alacakaranlık Efsanesi''. Stephenie Meyer'in çok okunan roman serisinden sinemaya uyarlanan film, serinin diğer yapımları gibi izleyiciden büyük ilgi gördü. İddialı yapımlardan ''Dedemin İnsanları'', film üçüncü haftasında 836 bin 33 seyirciye ulaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği ve seyircinin büyük ilgisini çeken filmin gösterimi sürüyor.