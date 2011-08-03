-GİŞE REKORU KIRMANIN "10 ALTIN KURALI" ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - ''Titanic'', ''Avatar'', ''Yüzüklerin Efendisi'', ''Karayip Korsanları'' gibi milyonlarca dolarlık gişe hasılatı elde eden filmlere imza atmak için 10 altın kural sıralandı. ''Yapımcının altın kitabı'' niteliği taşıyan şartlar arasında, para kazanmak için para harcamak, fantastik film yapmak, son teknolojiyi kullanmak ve hatta ünlü yıldızlara fazla para ödememek gibi kurallar yer alıyor. Sinema dergisi ''Empire''ın İngiliz edisyonu, ''Gişede Milyon Dolarları Nasıl Kazanırsınız?'' başlığı altında yapımcıya para kazandıran kuralları anlattı. Oscar'a kadar uzanacak ve yapımcısını zengin edecek 10 altın kural şöyle: 1- Fantastik bir film yapın: Gerçek bir olaydan yola çıkılan ve tarihe geçen deniz faciasını anlatan ''Titanic'' bir kenara bırakılacak olursa son yılların en çok izlenen ve gişe hasılatı yapan 30 filmi arasında başka bir ''gerçekçi yapıma'' rastlamak imkansız. Fantastik ve bilim-kurgu filmlerinin sinemaseverlerden büyük ilgi gördüğü fark eden yapımcı, ''Yüzüklerin Efendisi'', ''Avatar'', ''Karayip Korsanları'' gibi fantastik yapımlara yöneldikçe parayı da buldu. 2-Ufku geniş bir yönetmenle çalışın: Farklı bir film yapmak için kolları sıvayan yapımcının sağ kolu olabilecek yönetmeni iyi seçmesi adeta inşaatın temeline konulan harç gibi. James Cameron, Christopher Nolan, Peter Jackson gibi ''ufku geniş'' bir yönetmenle çalışan yapımcı, bu yönetmenlerin kararlı ve filmin önünü açan fikirleri sayesinde adeta para koyup altın buluyor. Bu yönetmenlerin başarılı bir editörden efektçiye kadar iyi bir ekip kurması da filmin başarısında rol oynayan başka bir unsur. 3-Hollywood'dan dışarı çıkın: James Cameron'ın ''Avatar'' filmini, Peter Jackson'ın ''Yüzüklerin Efendisi'' serisini çektiği Yeni Zelanda'ya bir plato kurmak yapımcının elini güçlendiren unsurlardan. Hollywood'un dışında farklı bir mekanda çekilen filmler seyirciyi farklı bir atmosfere taşıyarak filmin başarısını artırıyor. ''Batman'' serisini İngiltere'de çeken Christopher Nolan'ın yanı sıra, ABD'de de Hollywood dışı bir mekan aramak başarının anahtarlarından. ''Harry Potter'', ''Alice Harikalar Diyarında'', ''Oyuncak Hikayesi'' gibi filmler de Hollywood dışındaki platolarda çekilen milyon dolarlık yapımlardan. -PARA PARAYI ÇEKER- 4-Para kazanmak için para harcamalısınız: Yapımcının milyonlarca dolar kazanmak için büyük bir bütçeyi gözden çıkarması da gerekiyor. Gişe rekortmeni hasılatlara imza atan yapımlar dikkate alındığı zaman bunlar arasında en düşük bütçe 94 milyon dolar ile ''Yüzüklerin Efendisi'' serisinden ''Kralın Dönüşü'' adlı yapıma ait bulunuyor. Bununla birlikte serinin diğer filmleri için rekor bir miktarı gözden çıkaran yapımcı, gişe rekoruna giden kapının altın anahtarını zaten elinde bulunduruyor. 180 ile 200 milyon dolara yakın bir bütçeyi gözden çıkaran yapımcılar bu parayı kazandıkları gibi kara da geçerek gişe yarışından yüz akıyla çıkıyor. 5-Paranızı ünlü yıldızlara saçmayın: Bütçenin büyük kısmını filmlerde rol alacak ünlü yıldızlar için harcamamak da bir başka dikkat edilmesi gerekli unsur. Leonardo DiCaprio-Kate Winslet, Keira Knightley-Orlando Bloom gibi uyumlu ikilileri bir filmde buluşturmak iyi bir fikir olarak görülürken, sayısız ünlü yıldızı aynı filmde toplamak milyonlarca dolar kazanmak için çok da gerekli değil. ''Harry Potter'', ''Kara Şövalye'' gibi filmler bu kuralın dışında gibi görünse de bu yapımlarda rol alan ünlü isimlerin çok yüksek ücretler istemediği de biliniyor. -JOHNNY DEPP YETER- 6-Johnny Depp kural dışı: Her ne kadar ''Karayip Korsanları'' serisinin yapımcısı dahi isim Jerry Bruckheimer, yönetmenleri Gore Verbinski ve Rob Marshall gibi iki usta isim olsa da asıl itici güç hiç şüphesiz Johnny Depp. Bugüne kadar rol aldığı bütün filmleri sürükleyen ve izleyici üzerinde adeta ''büyüleyici bir etkisi'' olan Depp, bütün dünyanın ilk görüşte hayran olduğu bir karakter yarattı. ''Kaptan Jack Sparrow'' karakterine kendi yorumunu da katan ünlü aktör, ''Sadece bir parlak karakter bütün filmi sürüklemek için yeterli'' dedirtti. 7-Eğer James Cameron yönetmiyorsa seri film yapmayı tercih edin: Gişe rekortmeni filmlere bakıldığında usta yönetmen James Cameron'ın kamera arkasına geçtiği ''Titanic'' filminin dışındaki yapımların seri oldukları da gözleniyor. ''Batman'', ''Harry Potter'', ''Yüzüklerin Efendisi'', ''Jurassic Park'', ''Karayip Korsanları'' gibi yapımların başarısı seri olmalarına bağlanırken, yapılan üçlemeler izleyicinin her zaman ilgisini üzerinde tutuyor. 8-İyi bir fragman hazırlayın: Gişe rekortmeni yapımların en önemli özelliklerinin arasında başarılı ve izleyiciyi ilk bakışta cezbedecek nitelikte fragmanlarının olması da geliyor. 9-Hikayenizi süsleyin: Çok ilginç konulara sahip olmasalar bile hikayeyi farklı biçimde süslemek, ''Titanic'' gibi herkesin bildiği bir öykü dahi olsa izleyicinin gözünde filmi ilgi çekici kılıyor. 10-3D film yapın: Sinema teknolojisinin bütün nimetlerinden yararlanmak ve ''3D'' film yapmak da yapımcının önünü açan faktörler arasında yer alıyor. Bunun en önemli örneği ise hiç kuşkusuz usta yönetmen James Cameron'ın imzasını taşıyan 3D film ''Avatar''. Filmin konusu ve hikayenin çekiciliği kadar son sinema teknolojisini de merak eden seyirci, bu merakla sinema salonunun yolunu tutuyor. Böylece yapımlar için milyonlarca doları gözden çıkaran yapımcı da bunun semeresini masrafını çıkardığı gibi bir de üzerine kara geçerek görüyor.