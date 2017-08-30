Gırtlak kanserine yakalanan adam, kendisini sigaraya başlatan arkadaşını öldürdü

Hindistan'da gırtlak kanseri teşhisi konan Mustakim Ahmed adlı bir adam, kendisini sigaraya başlattığını iddia ettiği arkadaşını vurarak öldürdü.

Sputnik'in Independent'tan aktardığı habere göre Ahmed, hastalığının sigara alışkanlığından kaynaklandığını öğrendikten sonra 'öfkeyle doldu.'

Bir restoranda aşçı olarak çalışan 25 yaşındaki Ahmed, kendisini 'sigara ve marijuanaya başlatan' iş arkadaşı Inayat'ı vurarak öldürdü.

Ahmed, Inayat'ı öldürdüğüne emin olmak için bir silah satın alarak atış talimi yaptığını da söyledi.

Hastaneye kaldırılan Inayat hayatını kaybederken, Ahmed ise olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra yakalandı.