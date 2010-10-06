Gırtlak kanseri olan Michael Dougles hızla 'eriyor'

T24 - Ağustos ayında gırtlak kanseri olduğunu açıklayan 65 yaşındaki Oscarlı aktör Michael Douglas'ın hızla kilo verdiği gözlemlendi.









Ağustos ayında gırtlak kanseri olduğunu açıklayan 65 yaşındaki Oscarlı aktör Michael Douglas'ın sekiz hafta boyunca radyoterapi ve kemoterapi tedavisi göreceği ifade edilmişti. Tedavisine başlanmasının ardından kısa sürede kilo kaybeden Douglas, günlük hayatından kopmamak konusunda hayli çaba gösteriyor. Önceki gün New York'ta kızını okula götürürken görüntülenen aktör, tedavisinin devam ettiğini, kilo kaybının normal olduğunu ve doktorların iyileşme şansını yüzde 80 olarak belirlediğini açıkladı. Hastalığını yeneceğine inancının tam olduğunu ifade eden Douglas, yeni filmi Wall Street: Money Never Sleeps'in başarısının da moralini yükselttiğini söyledi.