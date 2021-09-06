Girl Aloud grubundan Sarah Harding, 39 yaşında hayatını kaybetti

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Girls Aloud grubuyla birlikte 21 Britanya Top 10 teklisine imza atan pop şarkıcısı ve televizyon programcısı Sarah Harding, 39 yaşında göğüs kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Harding'in hayatını kaybettiğini annesinin Instagram üzerinden duyurmasının ardından on binlerce hayranı ve ünlü isim, sanatçıyı anma mesajları yayımladı. Girls Aloud'un tanındığı yetenek programında juri olan Spice Girls solisti Geri Horner, "Huzur içinde uyu Sarah Harding. Hep ışığınla ve dünyaya getirdiğin neşe ile hatırlanacaksın" yazdı.

Pazar günü ünlü sanatçının annesi Marie Harding, "Birçoğunuz Sarah'nın kanserle verdiği savaştan haberdarsınız. Tanının konduğu ilk günden son gününe kadar mücadele etti. Bu sabah huzur içinde aramızdan ayrıldı" ifadelerini kullandı.