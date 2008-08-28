Giritli Türklerin kitabı...

İzmir’in tarihi çarşısı Kemeraltı’nın en eski sarraflarından olan ve yazarlığıyla da tanınan Ali Ekrem Erkal, Girit’le ilgili belgesel niteliği taşıyan kitap yazdı. 82 yaşındaki Erkal, “Geleneksel Kültürüyle Türk Girit” adlı eserinde, fethinden mübadeleye kadar adada yaşayan Giritli Türklerin kültürünü belge ve fotoğraflarıyla yansıtıyor.



"Geleneksel Kültürüyle Türk Girit" kitabında, adanın kültürüne dair her türlü detayın bulunduğunu vurgulayan Erkal, şöyle konuştu:

"Babaannemin anlattığı masallar, fıkralar, anektodlar, eşimle yaptığımız Girit gezilerinden hikayeler, adaya özgü yemekler, eski Giritlilerin fotoğrafları var. Kitabın temelini ise Giritlerin

'madinades' dedikleri, sadece Girit'e özgü maniler oluşturuyor. Derleyicilerden toplayarak bir araya getirdik. Kitapta 200 görsel malzeme bulunuyor. Kartpostallar ve ailemin fotoğraflarını da

yerleştirdik. Kitapta tüm parçaların yerli yerinde olması için titizlikle çalışarak, uzun dönemde eksiklikleri tamamladık."