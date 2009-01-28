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Yaşam

Giritli Robin Hood'lar!

Yunanistan'ın Girit adasında bir grup "Robin Hood", süpermarketten çaldığı gıda malzemelerini halka dağıttı.

28 Ocak 2009 02:00

Yunanistan'ın Girit adasında bir grup "Robin Hood", süpermarketten çaldığı gıda malzemelerini halka dağıttı.

Yunan basın yayın organları, adanın Kandiye (İraklio) kentinde, kendilerini "Fakirlerin Robin Hood'ları" olarak adlandıran, kimliği belirlenemeyen 40 kadar maskeli kişinin, süpermarkete girerek gıda maddelerini el arabalarına doldurduğunu duyurdu.

Haberlerde, grubun, market önündeki ana yoldan geçen halka söz konusu "yardımı" dağıttığı kaydedildi. Hayat pahalılığını protesto eden sloganlar da atan grup üyelerinin daha sonra olay yerinden kaçmayı başardığı belirtildi.

Yunanistan'ın Atina ile Selanik kentlerinde de geçen aylarda "Robin Hood'lar zenginden çalıp fakire dağıtmıştı.

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