Girit Adası açıklarında ele geçirilen mühimmat yüklü geminin IŞİD'e ait olduğu iddia edildi

Yunanistan’ın Girit adasının İerapetra sahili açıklarında denetim yapan Yunan Sahil Koruma ekipleri, Bolivya bandıralı bir yük gemisindeki konteynerlerde silah bulundu.

Yunan medyası, gemideki malzemelerin Libya'daki Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) bağlantılı gruplara ait olduğunu öne sürdü. Ancak yetkililer, geminin IŞİD'e ait olup olmadığını tespiti için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, Marine Traffic verileri, HADDAD 1 isimli geminin 29 Ağustos 2015 tarihinde İskenderun'dan Libya'nın Misrata kentine doğru yola çıktığını gösteriyor. Geminin bir önceki durağı ise Kıbrıs, Famagusta.

Atina Haber Ajansı’na (ANA) göre, Türkiye’deki bir limandan hareket eden “Xantat1” adlı yük gemisinde, Yunan Sahil Güvenlik Güçleri tarafından yapılan denetimde konteynerlerde silah bulunması üzerine, geminin Kandiye (İraklion) limanına getirilmesi kararlaştırıldı. Yedi kişilik mürettebatın Suriye, Mısır ve Hindistan vatandaşları olduğu, geminin yükü ile ilgili evraklarda ise “plastik maddeler” taşıdığının belirtildiği öğrenildi.

Yunan haber sitesi Newsit, gemiye silahların Ukrayna’daki bir limandan Suriye’ye götürülmek üzere yüklendiğini bildirdi. Denetim emri ise Yunan Milli İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından verildi. EYP, yabancı bir istihbarat teşkilatının bilgileri üzerine harekete geçti.