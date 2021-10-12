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Girit'te 6,3 büyüklüğünde deprem!

Deprem, İzmir başta olmak üzere Ege kıyılarında hissedildi

12 Ekim 2021 12:38

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, İzmir başta olmak üzere Ege kıyılarında hissedildi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü'ne göre ise yerel saatle 12.24’te meydana gelen depremin büyüklüğü 6,2 olarak ölçüldü. 

Depremin derinliği; AFAD'a göre 6,6 kilometre, Kandilli Rasathanesi'ne göre 16,2 kilometre, Atina Jeodinamik Enstitüsü'ne göre de 8,2 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntıda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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