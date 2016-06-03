Girit açıklarında mülteci teknesi battı; 450 kişi kayıp

Girit açıklarında yaklaşık 700 mülteciyi taşıyan teknenin battığı açıklandı. Şimdiye dek 250 sığınmacı karaya çıkarılırken, 450 kişiden haber alınamıyor.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Girit’teki Kalon Limenon bölgesi açıklarında bir teknenin batmakta olduğunu fark eden Deniz Jandarma kuvvetleri yardıma koştu. Jandarma kuvvetlerinin sözcüsü Nikos Langadianos, teknenin 25 metre civarında olduğunu ve yüzlerce sığınmacı taşıdığını söyledi.

Al Jazeera'nın haberine göre, bir göçmen teknesinin Girit açıklarında alabora olduğunu açıklayan Yunan Sahil Güvenliği'nin sözcüsü, “Tehlikede olan insan sayısı yüzlerle ifade ediliyor. İnsanlar suda. Bölgedeki tekneler insanlara can yeleği fırlatıyor ve onları kurtarmak için hareket ediyor” dedi.

Uluslararası Göç Örgütü, teknede en az 700 göçmenin olduğunu düşündüklerini açıkladı. “250’nin üzerinde insan Girit açıklarındaki tekneden kurtarıldı. Teknede en az 700 göçmenin olduğuna inanılıyor” ifadesi kullanıldı.

Çarşamba günü de Antalya’dan geldiklerini söyleyen ve çoğu Afgan olan 113 göçmen, Girit’e ulaşmıştı. Yetkililer, bunun göç krizinin başlangıcından bu yana Girit’e ulaşan en büyük göçmen kafilesi olduğunu belirtmişti.

Hava sıcaklıklarının artışı ve denizdeki dalgaların azalması, göçmenlerin Akdeniz üzerinden Avrupa’ya gitme girişimlerini hızlandırdı. Yunan Sahil Güvenliği’nden Spyros Aggelakis, Libya’dan İtalya’ya gitmek isteyen göçmenlerin yanlışlıkla kendilerini Girit gibi adalarda bulabildiklerini söyledi.

Suriye ve Afganistan gibi ülkelerden kaçan 1 milyonu aşkın kişinin Türkiye üzerinden Yunanistan’a geçtiği tahmin ediliyor. Ankara ile Brüksel arasında göçmenlerin Türkiye’ye iadesini düzenleyen anlaşmanın ardından bu rotadaki hareketlilik azaldı.

3 günde 3 facia

İtalyan yetkililer 25-26-27 Mayıs’ta üç farklı göçmen faciası yaşandığını duyurmuştu. 30 Mayıs’ta açıklama yapan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü Federico Fossi, “Durum kaotik. Sayılardan emin olamayız. Ancak 700 kişinin geçen haftaki üç olayda boğulmuş olmasından korkuyoruz” demişti.

"İki buçuk yılda 8 bin 475 kişi öldü"

Uluslararası Göç Örgütü, bu sene Akdeniz’de yaklaşık bin 475 kişinin öldüğünü tahmin ettiklerini 27 Mayıs’ta duyurmuştu. Örgüt, 2014 ve 2015’te ölenlerin sayısını ise 7 bin olarak tahmin etmişti.