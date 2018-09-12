Girişimlerin internete erişim ve web sitesi sahiplik oranları geriledi

İstanbul, 12 Eylül (DHA) – Girişimlerin bilgisayar kullanım, internete erişim ve web sitesi sahipliği oranları 2018 yılında, bir önceki yıla göre sırasıyla 0.2, 0.7 ve 6.8 puan geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2017 yılında girişimlerin bilgisayar kullanım oranı yüzde 97.2 ve internete erişim oranı yüzde 95.9 iken, 2018 yılında bu oranlar sırasıyla yüzde 97 ve yüzde 95.3’e, bir önceki yıl bir web sitesine sahip olan girişimlerin oranı yüzde 72.9 iken 2018 yılında bu oran yüzde 66.1’e geriledi.

TÜİK araştırmasına göre;

Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre İnternet erişim oranları ise;

- 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 94.7 iken,

- 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 97.8,

- 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 99.2 oldu.

Web sayfası sahiplik oranı;

- yüzde 87.8 ile en yüksek 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde iken,

- bunu yüzde 80 ile 50-249 çalışanı olan girişimler,

- yüzde 63.1 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

Girişimlerin yüzde 93.7\'si 2018 yılında İnternete erişimde genişbant bağlantı kullandı. Genişbant İnternet erişimine sahip girişimlerin abone oldukları İnternet bağlantı hızları dikkate alındığında, yüzde 19\'u 10 Mbit/s altında, yüzde 59.9\'u 10-99 Mbit/s hız aralığında ve yüzde 19.4\'ü ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandı.

Girişimlerin yüzde 9.8\'i 2017 yılında İnternet (web siteleri, online mağazalar ve mobil uygulamalar) üzerinden ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) ile mal/hizmet siparişi aldı/satış yaptı.

Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre bu oran 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 21.8 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12.1 ve 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 9.0 oldu.

Çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan girişimlerin yüzde 11.6\'sı ana işi bilişim teknolojileri olan ve bilişim sistemleri ve uygulamalarının kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde görev alan bilişim uzmanı istihdam etti. Bu oran 2017 yılında yüzde 10.8 idi.

Çalışan sayısı 10-49 olan girişimlerin yüzde 8.2’si, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 24.3’ü, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 57.4’ü bilişim uzmanı istihdam etti.

Girişimlerin yüzde 5.2’si 2017 yılında bilişim uzmanı aldı veya almayı denedi. Bu girişimlerden yüzde 37.9’u bilişim uzmanı alım sürecinde adayların çok az olması, adayın eğitim/öğretim yetersizliği, yüksek ücret talebi, iş tecrübesindeki yetersizlik vb. güçlükler ile karşılaştı. Bu oranlar sırasıyla 2016 yılında yüzde 4.5 ve yüzde 36.9 idi. (Grafik)