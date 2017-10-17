Girişimden, 'Hasankeyf'te tahribat devam ediyor' iddiası

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- ILISU Baraj göleti altında kalacak olan Batman\'ın tarihi Hasenkeyf ilçesinde başlatılan, \'Hasankeyf antik kentinin jeolojik-jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi yapım işleri\' çalışmaları devam ederken, Hasankeyf Yaşatma Girişimi, kayaların yıkılması ve mağaralara dolgu yapılması işi ile tarihi ilçedeki tahribatın devam ettiğini iddia etti.

Hasankeyfi Yaşatma Girişimi\'nden yapılan yazılı açıklamada, Hasankeyf Kalesi\'ndeki yaklaşık 200 mağaraya dolgu yapılması ve yıkılan kayaların hafriyatının taşınması için Dicle Nehri üzerine Ağustos ayında köprü yapılmaya başlandığını ve bu köprü ile Dicle Nehri yatağının değiştirildiği belirtildi. Ayrıca çalışmalarda ağır tonajlı iş makinaları kullanılmasından dolayı nehrin kirletildiği belirtilen açıklamada, \"Nehrin yönünün değiştirilmesi nedeniyle nehrin yatak yapısındaki yaşam alanları (habitat) en az 1.5 kilometre boyunca büyük oranda zarar görmüş, nehrin kıyısındaki doğal ortam şirket eli ile tahrip edilmiş, başta balıkların olmak üzere diğer su organizmaların doğal ortamları yok edilmiştir. Nitekim binlerce balığın bu sebepten ötürü öldüğünü gözlemledik. Binlerce endemik canlıya hayat veren nehrin su kalitesi bozulmuştur. Çalışmalar kapsamında nehir kenarında bulunan ağaçların kesilerek tahribatın arttırıldığı gözlemlenmiştir. Aynı şekilde bu çalışmalarda Hasankeyf\'in tarihi ve kültürel dokusuna zarar verilmektedir\" denildi.

Hasankeyf Yaşatma Girişimi\'nin söz konusu bölgede inceleme yaptığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

\"Hasankeyf antik kentinin jeolojik-jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi yapımı işi kapsamında çalışmaların hafta sonları ve hatta geceleri dahi devam ettiği tespit edilmiştir. Çalışmaların hızlandırıldığı, resmi yetkilerin açıklamalarına yansımıştır. Yapılan çalışmalarda bilgilendirme tabelasında işi yapan yüklenici ve alt yüklenici firmalara dair bir bilgiye yer verilmemektedir. İşi yapan firmaların adlarının saklanması, bu projedeki şeffaflığı ortadan kaldırmaktadır. Ras Tıbbah, Darphane ve kale kayalarının düşürülmesinden sonra hafriyat ve beton ile doldurulacağı, birçok basın kuruluşu haberlerinde ve DSİ web sitesinde yazılmaktadır. Ancak, herhangi bir plan kamuoyuna paylaşılmadı. Hiç kimse somut olarak neler yapılacağını bilmemektedir. Bu kayaların doldurulup kapatılması Hasankeyf\'in taşınmaz tarihi yapısına ve somut olmayan dokusuna zarar verecektir. Halkın görüşlerinin alınmaması, yasalara aykırıdır: Ulusal yasalara göre, somut olmayan kültürel mirasın korunması gerekmektedir. Taşınmaz kültürel mirasın korunmasını hedefleyen çalışmaların planlanıp gerçekleştirilirken düzenli olarak halkın görüşlerinin alınması ve kamuoyunun sürekli bilgilendirilmesi gerekmektedir. Buna rağmen Hasankeyf Kalesi\'nin Güçlendirilme Projesi\'nin tamamen şeffaf olmayan bir şekilde devam ettiğinin altını çizmek istiyoruz. Projenin amaçlarının, teknik planlarının, müteahhitlerinin, katılımcılarının kamuoyuna-özellikle yerel halklara-açıklanması gerekmektedir.\"



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